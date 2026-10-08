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VIDEO: slavenību šovā aktieris Andris Bulis viesojas komponista Pētera Vaska mājās Amatciemā
Šovā “Slavenības. Bez filtra” rubrikā “Ekskluzīvi. Bez filtra” aktieris Andris Bulis kopā ar uzņēmēju Aivaru Zvirbuli dodas iepazīt Amatciema īpašo pasauli, kur līdzās citiem zināmiem cilvēkiem dzīvo arī komponists Pēteris Vasks.
Andrim šī ir pirmā reize Vaska mājās, un iespēja ielūkoties komponista privātajā telpā viņā raisa patiesu sajūsmu. “Sapņos man pat nebūtu rādījies, ka es nonākšu Pētera Vaska mājā, kur nu vēl parunāties!” sajūsmu neslēpj Andris Bulis.
Izrādās, ka Vaska māja ir mazākā no visām mājām Amatciemā. Tai ir viens konkrēts uzdevums – veicināt iedvesmu un radošumu. Pēteris Vasks īpaši novērtē savas mājas vienkāršību un apkārtējo dabu. Vasks uzsver, ka Latvijā nav skaistākas vietas par tādu, kur apkārt ir koki, putni un daba – tieši šāda vide viņam sniedzot iedvesmu.