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Šodien 16:16
Uz Kristīni Lindenblati apvainojas viņas mīļotais Dzintars - izpalicis abu ierastais vakara rituāls
Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieku Kristīnes Lindenblates un Dzintara ikdienā izveidojies kāds īpašs rituāls – kad Dzintars pārrodas mājās, Kristīne viņu sagaida pie automašīnas, un abi kopā dodas iekšā. Taču kādu vakaru ierastā sagaidīšana izpaliek.
Kristīne Lindenblate tobrīd rosās garāžā un nemaz nedzird, ka Dzintars ir pārnācis. Viņš gan pats ātri vien pamana, ka šoreiz ierastā sagaidīšana nenotiek, un atzīst, ka jūtas nedaudz apvainojies. “Tu vienmēr sagaidi ārā, kad es atbraucu,” Dzintars atgādina Kristīnei, liekot saprast, ka šis mazais ikvakara rituāls viņam patiesībā ir svarīgs.
Kristīne paskaidro, ka vienkārši nav dzirdējusi viņa ierašanos, jo bijusi aizņemta garāžā. Taču saruna atklāj arī citu sadzīvisku jautājumu – Dzintaram šķiet, ka Kristīne pamazām pārņēmusi viņa garāžu, kur vairs gandrīz neesot vietas viņa paša mantām. “Es ieeju tajā garāžā, un man pat apgriezties, nav kur,” viņš saka, atzīstot, ka brīžiem gribas visas Kristīnes lietas vienkārši izmest ārā.