Zendaja nosaukta par rupju. Ko viņa tik apkaunojošu izdarīja?
Parīzes modes nedēļas laikā Holivudas aktrise Zendaja sastapās ar kādu ievērojamu personu, taču abu tikšanās izraisīja negaidītu ažiotāžu sociālajos tīklos. Uzmanīgi vērotāji pamanīja, ka aktrise, sasveicinoties ar viešņu, pat nepiecēlās no savas vietas.
Zendaja izpelnījusies asu kritiku par to, ka, sasveicinoties ar Francijas prezidenta Emanuela Makrona dzīvesbiedri Brižitu Makronu, nav piecēlusies kājās. Abas dāmas satikās Parīzes modes nedēļā, apmeklējot modes nama “Louis Vuitton” skati.
Filmas “Kāpa” (“Dune”) zvaigzne uz pasākumu bija ieradusies baltā topā, zilos džinsos un baltā mežģīņu jakā ar bagātīgu volānu apdari. Kad pie aktrises pienāca Francijas pirmā lēdija, Zendaja viņu sagaidīja ar platu smaidu, taču no savas vietas nepiecēlās. Smilškrāsas žaketē tērpto Brižitu Makronu aktrise sveicināja ar vārdiem: “Labdien, prieks iepazīties!” Pēc tam Zendaja paspieda Francijas pirmajai lēdijai roku, tā arī paliekot sēdus.
Šis mirklis iemūžināts video, kas vēlāk izplatījās sociālajā tīklā “X” un izraisīja plašu sašutumu. Video bija pievienots komentārs: “Zendaja, meitenīt... tomēr vajadzētu piecelties, kad Francijas pirmā lēdija pienāk ar tevi sasveicināties.”
Aktrises uzvedību steidzās nosodīt liela daļa sociālo tīklu lietotāju. “Sasveicinoties ar jebkuru cilvēku, ir jāpieceļas. Tā ir elementāra pieklājība,” rakstīja kāds komentētājs. “Neapšaubāmi rupji! Nekad nevajadzētu spiest kādam roku, pašam paliekot sēdus! Acīmredzot viņai neviens to nav iemācījis,” piebilda cits.
Vēl kāds komentētājs aktrises rīcībā saskatīja apliecinājumu tam, ka jauniešiem, viņaprāt, arvien vairāk pietrūkst labu manieru. “Pirmo reizi pats savām acīm pārliecinos, ka Z paaudzei (un tā nav vārdu spēle) patiešām svešas kļuvušas elementāras pieklājības normas. Tomēr jāatzīst, ka nepiecelties šādā situācijā bija savdabīga pārākuma demonstrēšana, kaut arī, visticamāk, neapzināta.”
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Zendaja apmeklē “Louis Vuitton” skati Parīzes modes nedēļā
Citi pamanīja, ka Zendaja nav piecēlusies arī tad, kad viņu sveicinājis luksusa preču koncerna LVMH vadītājs Bernārs Arno, kura uzņēmumu grupā ietilpst arī modes nams “Louis Vuitton”. “Šis vīrietis ir LVMH grupas īpašnieks. Viņa priekšā gan vajadzētu piecelties, viņam pieder teju visa modes industrija,” rakstīja kāds komentētājs.
“Ir pieņemts piecelties, sasveicinoties ar gados vecāku vai augstāka sabiedriskā stāvokļa cilvēku, īpaši tad, ja viņš pats pienāk pie tevis,” norādīja cits. “Vēl jo vairāk, ja runa ir par valsts pirmo lēdiju un cilvēku, kuram pieder zīmols, ko tu pārstāvi.”
Tomēr netrūka arī tādu, kuri steidzās aktrisi aizstāvēt, uzskatot, ka pārmetumi ir pārspīlēti. Daudzi Zendajas atbalstītāji atgādināja, ka viņa “nav ārvalstu diplomātiskā pārstāve” un “nav Francijas pilsone”, tādēļ no viņas nevajadzētu prasīt īpašu protokola ievērošanu. Savukārt kāds cits komentētājs pieļāva, ka aktrise nebija gaidījusi šādu tikšanos un samulsa. “Izskatās, ka viņu pārsteidza nesagatavotu... Nekas īpašs,” viņš rakstīja.