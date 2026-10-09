Billija Ailiša parāda savu jauno tēlu, bet fani nepriecājas. Viņiem šķiet, ka dziedātāja kļuvusi par tievēšanas zāļu upuri
Pēc ilgāka pārtraukuma Billija Ailiša šonedēļ atgriezusies sociālajos tīklos, iepriecinot fanus ar jaunām fotogrāfijām un pārsteidzot ar ievērojamām vizuālām pārmaiņām.
24 gadus vecā dziedātāja Billija Ailiša šonedēļ vietnē “Instagram” publicējusi jaunu ierakstu. Ar personīgām fotogrāfijām viņa nebija dalījusies jau kopš maija. Pēc ilgās prombūtnes no sociālajiem tīkliem, dziedātāja iepriecinājusi fanus ar fotogrāfiju sēriju. Viņa pārsteigusi fanus ar pavisam jaunu matu sakārtojumu. Tomēr lielāku sabiedrības uzmanību piesaistījis cits selfijs, kurā redzams viņas slaidais viduklis. Tas daļai fanu licis izteikt pieņēmumus, ka dziedātāja, iespējams, lietojot “Ozempic” vai tam līdzīgus medikamentus, jo ir ievērojami zaudējusi svaru.
“Ozempic meitene,” rakstīja kāds komentētājs. “Ir taču skaidrs, ka viņa to lieto. Būsim reāli,” piebalsoja vēl kāds lietotājs. Tomēr vairāki Ailišas fani steidzās viņu aizstāvēt, uzsverot, ka nav nekāda pamata apgalvot, ka dziedātāja lietotu svara samazināšanas medikamentus. Pati Ailiša šos pieņēmumus pagaidām nav ne apstiprinājusi, ne noliegusi.
“Starp citu, pilnīgi normāls augums. Varbūt tev vajadzētu mazāk apskaust citus,” kādam kritiķim atbildēja dziedātājas aizstāvis. “Kad viņa bija pusaudze, jūs viņu apsmējāt par to, ka viņa ir resna. Tagad viņa sporto, un jūs viņu apsūdzat “Ozempic” lietošanā. Ļoti sievišķīga attieksme,” sašutumu pauda kāds cits fans.
Lai gan Ailiša pagaidām nav publiski komentējusi baumas par “Ozempic” lietošanu, viņa iepriekš vairākkārt atklāti runājusi par sarežģītajām attiecībām ar savu ķermeni un to, cik nelaimīga savulaik jutusies pārmērīgi stingru diētu dēļ.
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2024. gadā, viesojoties raidījumā “Fresh Air”, dziedātāja atklāja: “Pirms pāris gadiem es biju sākusi ļoti intensīvi pievērsties savai veselībai un zaudēju daudz svara. Es biju tievāka nekā jebkad agrāk un fiziski spēcīgāka nekā jebkad. Taču tajā pašā laikā biju ārkārtīgi nelaimīga un pat neapzinājos, cik ļoti nelaimīga esmu. Tāda dzīve nesniedza nekādu prieku.”
Iespējams, fotogrāfija, kurā Ailiša redzama ar plakanu vēderu, fanus tik ļoti pārsteigusi tāpēc, ka dziedātāja parasti dod priekšroku brīvam, auguma aprises slēpjošam apģērbam un tikai reizēm izvēlas tērpus, kas izceļ viņas figūru.
Billija Ailiša uz sarkanā paklāja
2019. gadā, piedaloties modes zīmola “Calvin Klein” reklāmas kampaņā, Ailiša paskaidroja, kāpēc dod priekšroku platām drēbēm. Viņa nevēlas, lai apkārtējie apspriestu un vērtētu viņas ķermeni. “Nevienam nevar būt viedokļa, jo viņi nav redzējuši, kas slēpjas zem drēbēm. Neviens nevar pateikt: ‘Viņa ir tieva – resna’, “Viņa nav tieva – resna’, ‘Viņai ir plakana pēcpuse’ vai ‘Viņai ir liela pēcpuse’. Neviens neko tādu nevar apgalvot, jo nav redzējis,” toreiz skaidroja dziedātāja.
Jaunajā “Instagram” ierakstā Ailiša dalījās arī ar fotogrāfiju, kurā redzama viņas plauksta, uz kuras uzrakstīts: “Es tevi mīlu. Tu esi skaista.”