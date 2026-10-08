Pašmāju muzikālā apvienība "Tante gaida" laiž klajā jaunu dziesmu un apsola otro albumu
Muzikālā apvienība "Tante gaida" izdod pirmo singlu "Atzīšanās gaidīšana" no gaidāmā sava otrā albuma, kas pie klausītājiem nonāks jau šomēnes.
Dziesma “Atzīšanās gaidīšana” apvieno pacilātu melodiju ar vārdiem par kļūdu atzīšanu un mācīšanos no tām, vienlaikus ieskicējot gaidāmā albuma tematiku. Dziesmas vārdu autore Lote Voiska par tās vēstījumu stāsta: “Atzīšanās gaidīšanā” ir mana atklāta atzīšanās tajā, ka es esmu kļūdījusies savā ceļā. Tas ir veltījums cilvēkam, kurš šos vārdus bija pelnījis ne tikai dziesmas formātā. Dziesmas melodijai ir cerīga nokrāsa, bet vārdi ļoti ātri nomāc mūzikas izveidotās fantāzijas un pietuvina realitātei.’’
Singlam tapis arī vizuāls stāsts - videoklips, kas atklāj dziesmas noskaņu, apvienojot dažādus audiovizuālus paņēmienus. Klipa radošajā komandā strādāja režisore Patrīcija Prūse, operators-inscenētājs Kārlis Bergs, māksliniece Paula Graudaka un producente Anna Marija Baleviča. Režisore Patrīcija Prūse par videoklipu stāsta: “Video tapis, iedvesmojoties no dziesmas vārdiem, kas liek domāt par attiecībām, kuras savtīgu iemeslu dēļ nav izdevušās. Varbūt tajā ir arī cerība, ka šis cilvēks atgriezīsies. Tā nu mēs, sēžot dīvānā, sauļojoties zālītē un apskaujot kokus, gaidām.’’
Indie-folk apvienībā “Tante gaida” muzicē Dāvids Kalniņš, Elizabete Liepa, Lote Voiska, Rebeka Rēķe un Kārlis Grīnbergs, kuru skanējumu raksturo dzīvas melodijas, daudzbalsība un pašu rakstīta dzeja, ļaujot klausītājiem vienuviet piedzīvot gan melanholiju, gan bohēmisku trakulību. Pērnā gada maijā grupa izdeva debijas albumu “Happenings isn't Endings”, kas saņēma “Gamma” nomināciju
kategorijā “Gada grupa žanrā: indie”. Un tagad grupa aicina kopīgi noklausīties gaidāmo otro pilnmetrāžas albumu 24. oktobrī, Rīgā
“Vagonu Hall”!