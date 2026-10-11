2027. gads pēc Austrumu kalendāra: ko sola un no kā vajadzētu izvairīties Ugunīgās Kazas gadā
Austrumu astroloģijā katram jaunajam gadam ir savs dzīvnieks aizbildnis, kā arī noteikta krāsa un stihija. Daudzi cilvēki cenšas izpatikt gada simbolam, lai iegūtu tā labvēlību un piesaistītu savai dzīvei veiksmi.
Esam apkopojuši svarīgākos ieteikumus 2027. gadam – kurš dzīvnieks saskaņā ar Austrumu kalendāru būs jāgodina un kā veiksmīgi aizvadīt šo gadu.
Interesanti fakti par 2027. gadu – kurš dzīvnieks un kāda krāsa būs jāgodina?
Saskaņā ar Austrumu kalendāru gaidāmais 2027. gads būs Sarkanās Uguns Kazas gads. Dažādos tulkojumos šo zodiaka zīmi dēvē arī par Aitu vai Aunu, tāpēc arī šie dzīvnieki var būt attēloti uz svētku apsveikuma kartītēm. Nākamie Kazas gadi būs 2039., 2051. un 2063. gads.
Austrumu astroloģijā Kaza tiek uzskatīta par mierīgāko un miermīlīgāko zodiaka zīmi. Tā simbolizē maigumu, labestību, tieksmi pēc harmonijas un kompromisiem. Šī zīme mudina cilvēkus uz pašrefleksiju, rosina pārdomāt savu rīcību un nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus emociju iespaidā.
Uguns stihija pēc dabas maigajai Kazai piešķir izlēmību un aktivitāti, mudinot cilvēkus nospraust un aizstāvēt savas robežas. Uguns Kaza saglabā savu iekšējo jūtīgumu un iejūtību, taču vienlaikus ir gatava aktīvi aizstāvēt savas intereses.
Austrumu horoskopā tieši Kaza jeb Aita tiek saistīta ar skaistumu un mākslu. Jebkurš gads, kas aizrit šīs zīmes aizbildniecībā, tiek uzskatīts par īpaši labvēlīgu radošumam, pašizpausmei un personīgo māksliniecisko projektu attīstīšanai. Šīs zīmes enerģija palīdz māksliniekiem atklāt negaidītus iedvesmas avotus un paraudzīties uz pasauli no neierasta skatpunkta.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kopumā Kazas gadu ieteicams veltīt ģimenei un mājas dzīvei. Tas ir lielisks laiks attiecību uzlabošanai, konfliktu risināšanai un līdzjūtības izrādīšanai. Tomēr svarīgi neaizmirst arī par savām interesēm un aizstāvēt tās pieklājīgi, bet pārliecinoši. Tāpat šis ir piemērots laiks mājīgas un patīkamas atmosfēras radīšanai savā mājoklī.
Tiek uzskatīts, ka visi darbi, kas saistīti ar pašizpausmi un labiem nodomiem, vainagosies panākumiem. Tāpēc ir svarīgi atcerēties, kura dzīvnieka zīmē pēc Austrumu kalendāra aizritēs 2027. gads, lai iegūtu Kazas labvēlību.
Kā sagaidīt 2027. gadu?
Daži cilvēki cenšas rūpīgāk izzināt gada simbola "gaumi", lai jaunajā gadā iegūtu tā labvēlību. Lai gan 2027. gads galvenokārt asociēsies ar sarkano krāsu, katrs pats var izlemt, kādas krāsas apģērbā sagaidīt Jauno gadu. Nav obligāti jāģērbjas koši sarkanā no galvas līdz kājām – piemēroti būs arī jebkuri citi siltie krāsu toņi.
Arī attiecībā uz mājokļa rotāšanu un svētku galda klāšanu Kazai nav stingru prasību. Tomēr, izrādot cieņu gada simbolam, labāk izvairīties no kazas un aitas gaļas ēdieniem. Svētku dekorācijās ieteicams izmantot dabiskus materiālus, piemēram, audumu, koku un vilnu, izvairoties no plastmasas un lētiem, nekvalitatīviem rotājumiem.
Daudz svarīgāka ir atmosfēra, kas svētku dienā valdīs mājās. Kazai nepatīk vientulība un konflikti, tāpēc ir svarīgi pie svētku galda sapulcināt ģimeni vai labu draugu kompāniju. Sagaidot Jauno gadu, īpaši svarīgi ir būt vienotiem, neraugoties uz jebkādām domstarpībām. Tādējādi 2027. gads noteikti sāksies uz pozitīvas nots.