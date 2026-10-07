"Putina diskreditācija": elfu Dobiju ieraudzījusī tantiņa Krievijā draud izsaukt policiju. VIDEO
Kamēr ceturtdaļgadsimtu Krievijā valdošais diktators Vladimirs Putins 7. oktobrī kļuvis jau 74 gadus vecs, kāda tantiņa Saratovā pauda sašutumu par kafejnīcas vitrīnā izlikto “Harija Potera” filmas elfa Dobija figūriņu.
Dāma piedraudēja izsaukt policiju, jo uzskata, ka Dobijs ceļ neslavu Putinam, tā kā to pilnībā atgādinot. Viņa paziņoja, ka ļaudīm ar cieņu jāizturas pret Putinu, kurš “pašlaik karo” un svin dzimšanas dienu.
Soctīklos zobgalīgi komentētāji norāda, ka drīzāk Putins diskreditē nabaga elfu. Tiešām, elfs ir sasodīti līdzīgs Kremļa diktatoram.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Harija Potera fani Lielbritānijā panākuši, ka miljoniem mārciņu vērta enerģētikas projekta ietvaros paredzēto kabeli novirza citā vietā, lai tas neskartu vietu, kuru fani uzskata par Dobija “kapu”. Lielbritāniju un Īriju savienojošais 430 miljonus sterliņu mārciņu (aptuveni 495 miljonus eiro) vērtais “Greenlink” projekts paredz elektrības starpsavienojumu starp abām valstīm. Tā kabelis aptuveni 200 kilometru garumā savieno Veksfordas grāfisti Īrijā ar Freshwater West pludmali Pembrokšīrā, Velsā. Tieši šajā pludmalē tika filmēta aina no filmas “Harijs Poters un Nāves dāvesti”, kurā iet bojā Harija Potera un viņa draugu iemīļotais mājas elfs Dobijs.
Tikmēr Krievijas Valsts dome aicināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski sarūpēt Putinam dāvanu — bezierunu kapitulāciju. “Kijivas režīma vadītājam ir jālido parakstīt bezierunu kapitulācijas aktu ar mūsu valsts prezidentu, Krievijas Federācijas Bruņoto spēku virspavēlnieku Vladimiru Vladimiroviču Putinu,” savu sapnīšus Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas loceklis Andrejs Krasov atklāja izdevumam “lenta.ru”. “Būtu ļoti labi, ja viņš to izdarītu jau šodien. Galu galā mūsu prezidents svin savu dzimšanas dienu.”
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Par to, ka Putinam uz šādu "dāvanu" nāksies gaidīt ilgi, liecina viņa ārpolitikas padomnieka, politologa Sergeja Karaganova izteikumi pirms dažām dienām, draudot Eiropai ar kodoltriecieniem un vairāku valstu iznīcināšanu, ja tā neizbeigs atbalstīt Ukrainu. “Atslēgas ir Krievijas rokās. Mēs pietiekami stingri brīdinājām amerikāņus. Jau [iepriekšējā ASV prezidenta Džo] Baidena laikā viņi, lai gan piegādāja Ukrainai ieročus un naudu, sāka atrāpties atpakaļ. Eiropieši ne. Ceru, ka mums nenāksies sodīt eiropiešus tā, lai viņi beidzot nāktu pie prāta,” intervijā "Rosbalt" paziņoja Karaganovs.
Ukrainas armija jau pasniegusi "dāvanu" Putinam diktatora dzimšanas dienā iepriekšējā diennaktī likvidējot vai ievainojot 1690 okupantus, pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Tādējādi Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 545 950 karavīrus.