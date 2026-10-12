Bens Afleks vēlējās pamācīt bērnus par attiecībām. Atbilde lika viņam apklust
Divas laulības, skaļi romāni un ne mazāk skaļas šķiršanās – Benam Aflekam attiecību pieredzes netrūkst. Tomēr izrādās, ka paša bērnu acīs tas vēl nebūt nepadara viņu par labāko padomdevēju mīlas lietās.
Nesen Holivudas aktieris viesojās Džimija Kimmela sarunu šovā un pastāstīja, ka ar saviem bērniem gribējis parunāt par mīlestību un attiecībām. 54 gadus vecais Bens Afleks atklāja, ka reizēm cenšas dalīties ar atziņām, ko guvis pats savā dzīvē. Tomēr viņa bērni ne vienmēr ir gatavi uzklausīt tēva padomus.
Filmas “Betmens” zvaigzne atcerējās kādu sarunu pie vakariņu galda. Kad viņš sācis runāt par attiecībām, viņa 17 gadus vecais bērns tūlīt pagriezies pret tēvu un ironiski pajautājis: “Ak, tad tu mums esi attiecību eksperts?”
Afleks atzina, ka pret šādu piezīmi viņam īsti nebija ko iebilst – viņš ir bijis precējies divas reizes un gadu gaitā piedzīvojis vairākas plaši apspriestas attiecības. Vienas no spilgtākajām viņa privātajā dzīvē, protams, bijušas attiecības ar Dženiferu Lopesu. Abi pirmoreiz satuvinājās 2000. gadu sākumā un plānoja precēties, taču 2004. gadā šīs attiecības izjuka.
Daudzus gadus vēlāk abu ceļi atkal krustojās. Afleks un Lopesa atjaunoja attiecības 2021. gadā, bet jau nākamajā gadā apprecējās. Laulībai tomēr nebija lemts ilgs mūžs – 2024. gadā Lopesa iesniedza šķiršanās pieteikumu.
Kopš tā laika Lopesa atklājusi, ka jūtas laimīga arī viena un šobrīd jaunas attiecības nemeklē. Arī Afleks, kā vēsta avoti, nesteidzas uzsākt jaunu romānu un velta laiku sev. Aktierim pietuvināti cilvēki apgalvo, ka viņš turpmāk vēlas daudz rūpīgāk izvērtēt, ar ko veidot attiecības.
Afleka pirmā sieva ir aktrise Dženifera Gārnere, ar kuru viņš apprecējās 2005. gadā. Šajā laulībā pasaulē nāca trīs bērni – Violeta (20), Fins (17, dzimis kā Serafina) un Semjuels (14). Par šķiršanos pāris publiski paziņoja 2015, gadā, juridisko procesu uzsāka 2017. gada aprīlī un gadu vēlāk šķiršanos oficiāli noslēdza. Afleks par šķiršanos reiz izteicies, ka tā ir viņa “lielākā nožēla dzīvē”. “Tā ir sāpīga pieredze pat tad, ja jums ir vislabākās iespējamās attiecības un abi esat vienisprātis, ka šķiršanās ir pareizais lēmums,” viņš atzina.