Vīrietis loterijā nopērk 50 biļetes, kuras visas laimē
Neparasts piedzīvojums atgadījās kādam Dienvidkarolīnas loterijas spēlētājam, kas varētu būt “dzimis veiksmes krekliņā”.
Kā vēsta “lotteryusa.com”, kāds spēlmanis, kurš vēlējās palikt anonīms, bija tik ļoti pārliecināts par savu “Pick 4” izvēlēto ciparu kombināciju, ka vairākos veikalos iegādājās 50 identiskas loterijas biļetes – un kopumā laimēja 250 000 ASV dolāru. Jāiebilst, ka katras biļetes cena bija nieka viens dolārs.
Viņš loterijas pārstāvjiem pastāstīja, ka viņam bijusi laba priekšnojauta par izvēlēto “Pick 4” skaitļu kombināciju 0-5-0-0. Tāpēc 18. augusta vakara izlozei viņš dažādos Samervilas veikalos iegādājās kopumā 50 biļetes ar vienu un to pašu kombināciju. “Es sajutos kā veiksminieks,” par savu riskanto izvēli sacīja uzvarētājs.
Otrreiz viņš šādi riskēt gan negrasās. “Domāju, ka šos skaitļus vairs nespēlēšu,” viņš sacīja. “Neesmu tik liels veiksminieks, lai kaut kas tāds atkārtotos vēlreiz.”
Jauns.lv jau vēstīja par kādu vīrieti, kuram ir neparasts talants regulāri laimēt loterijās. ASV Aidaho štata Boisē dzīvojošais Roberts Bevans jau gandrīz 30 gadus piedalās vietējās “Idaho Lottery” rīkotajās loterijās, kopsummā laimējot vairākus simtus tūkstošus dolāru. Šā gada maijā viņš nopirka laimīgo biļeti jau 18. reizi, laimējot 50 000 dolāru. Viņš pavēstīja, kur slēpjas veiksmes atslēga.