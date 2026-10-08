Dolfs Lundgrēns atklāj, kas 40 gadus vienojis viņu ar Silvestru Stalloni: “Nav daudz cilvēku, ar kuriem par to vari runāt”
Aktieri Dolfs Lundgrēns un Silvestrs Stallone uz ekrāna savulaik kļuva par niknākajiem pretiniekiem, taču ārpus tā viņus jau četrus gadu desmitus vieno draudzība. Tagad Lundgrēns atklājis, ka Stalloni spējis saprast īpaši labi – abus vienojot ne tikai asa sižeta filmu karjera, bet arī smaga bērnības pieredze.
Lundgrēns, kurš 6. oktobrī izdevis dokumentālo filmu “Dolph: Unbreakable”, intervijā “Fox News Digital” atklājis, kāpēc viņa attiecības ar Stalloni izturējušas gan profesionālos panākumus, gan domstarpības.
“Es vienmēr esmu bijis viņam ļoti pateicīgs un izturējies pret viņu ar mīlestību. Mums ir bijuši kāpumi un kritumi,” sacīja Lundgrēns, uzsverot, ka tieši Stallone ir bijis viens no svarīgākajiem cilvēkiem viņa karjerā.
Pirmo lielo izrāvienu Lundgrēnam deva Ivana Drago loma 1985. gada filmā “Rokijs”. Vairāk nekā divdesmit gadus vēlāk Stallone viņu uzaicināja piedalīties arī filmā “Neiznīcināmie”.
“Es 25 gadus nebiju bijis uz lielā ekrāna, kad filmējos “Neiznīcināmie”,” atzina Lundgrēns, norādot, ka šī filmu sērija faktiski atdzīvināja viņa karjeru.
Lundgrēns neslēpj, ka Stallone esot sarežģīts cilvēks, taču abu līdzīgā pagātne viņam palīdzējusi draugu saprast. “Es zinu, ka viņš ir sarežģīts cilvēks, taču mums ir līdzīga pagātne, tāpēc es vienmēr sapratu, no kurienes tas nāk. Domāju, ka arī viņš to zina,” sacīja aktieris.
Abi aktieri publiski runājuši par vardarbību, ko piedzīvojuši bērnībā. Lundgrēns iepriekš stāstījis par vardarbīgu tēvu, savukārt Stallone pēdējos gados arvien atklātāk runājis par savu sarežģīto bērnību un attiecībām ģimenē. “Mums abiem ir meitas – viņam ir trīs, man divas. Ja tā padomā – ja esi asa sižeta filmu zvaigzne, tev bijusi vardarbīga bērnība, ir meitas un kaudzēm traumu... kurš tevi var saprast? Nav daudz cilvēku, ar kuriem par to vari runāt,” viņš sacīja.
Lundgrēns piebilda, ka no viņu paaudzes lielajām asa sižeta filmu zvaigznēm līdzīgu dzīves pieredzi varētu saprast arī Arnolds Švarcenegers.
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Lundgrēna un Stallones attiecības sākās visai neparasti. Abi iepazinās, gatavojot “Rokijam”, kur Stallone spēlēja Rokiju Balboa, bet tolaik vēl mazpazīstamais zviedru aktieris Lundgrēns – padomju bokseri Ivanu Drago.
Stallone 2019. gadā Džimija Felona šovā pat atzina, ka sākotnēji Lundgrēns viņam nav paticis, jo šķitis pārāk “perfekts”. Tomēr ekrāna pretinieki ar laiku kļuva par draugiem un vēlāk atkārtoti strādāja kopā.
Lundgrēns filmējās četrās “Neiznīcināmie” daļās, kā arī atgriezās Ivana Drago lomā 2018. gada filmā “Krīds II”.
Draudzībā gan bijuši arī sarežģītāki periodi. Lundgrēns iepriekš stāstījis, ka abiem radās domstarpības saistībā ar plānoto “Rokijs” pasaules filmu “Drago”. Taču, kad Stallone uzzinājis par Lundgrēna cīņu ar vēzi, viņš atkal sazinājies ar savu ilggadējo draugu.
Jaunajā dokumentālajā filmā “Dolph: Unbreakable” 68 gadus vecais Lundgrēns stāsta ne tikai par Holivudas karjeru, bet arī bērnībā piedzīvoto vardarbību, attiecībām, vēža diagnozi un citiem dzīves pārbaudījumiem. “Es gribēju, lai cilvēki ierauga un saliek kopā puzli – kāpēc es spēlēju tādus tēlus un kāpēc beigās kļuvu nesalaužams vai vismaz izskatījos nesalaužams,” sacīja Lundgrēns.
Dokumentālajā filmā redzami arī Stallone, Arnolds Švarcenegers un Žans Klods van Damme, kā arī līdz šim neredzēti mājas video un arhīva fotogrāfijas.