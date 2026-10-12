Atceries mīlīgo puisēnu no filmas “Mazais Stjuarts”? Viņš atgriezies uz lielā ekrāna - tagad viņu ir grūti atpazīt
Apaļās brillītes un gaišie mati savulaik padarīja Džonatanu Lipnicki par vienu no atpazīstamākajiem 90. gadu bērnu aktieriem. Tagad puisēnam no filmām “Mazais Stjuarts” un “Džerijs Magvairs” ir 35 gadi, un viņš atkal nonācis uzmanības centrā ar lomu, kas ir ļoti tālu no ģimenes filmām, ar kurām sākās viņa karjera.
Septembra beigās Lipnicki pēc aptuveni divu gadu pārtraukuma atkal izgāja uz sarkanā paklāja, apmeklējot jaunās filmas “Primetime” pirmizrādi Losandželosā. Zaļā uzvalkā un melnā kreklā bijušais bērnu aktieris izskatījās krietni citādi nekā mazais Džordžs Litls, kuru skatītāji iepazina pirms 27 gadiem.
“Primetime” ir psiholoģisks krimināltrilleris, kura stāstu iedvesmojis savulaik populārais ASV televīzijas raidījums “To Catch a Predator”. Filmā Roberts Patinsons atveido televīzijas raidījuma vadītāju, bet Lipnicki spēlē vīrieti ar interneta segvārdu “Crazyfrog73”, kurš ierodas uz tikšanos, domājot, ka sastaps nepilngadīgo, taču nokļūst televīzijas veidotāju sarīkotā slazdā.
Loma ir viena no provokatīvākajām Lipnicki līdzšinējā karjerā – filmā viņam ir arī pilnīga kailuma aina. Aktieris atzinis, ka lielāku satraukumu viņam radījis nevis kailums, bet gan nepieciešamība iejusties tik tumšā un nepatīkamā tēlā.
Lipnicki Holivudā nonāca ļoti agri. Tikai piecu gadu vecumā viņš debitēja 1996. gada filmā “Džerijs Makgvairs”, kur spēlēja Renē Zelvēgeres varones dēlu Reju un filmējās kopā ar Tomu Krūzu. Taču daudzi skatītāji viņu vislabāk atceras no 1999. gada ģimenes filmas “Mazais Stjuarts”. Tajā Lipnicki atveidoja Džordžu Litlu – ģimenes dēlu, kurš iegūst visai neparastu mazo brāli, peli Stjuartu.
Viņš atgriezās arī 2002. gada turpinājumā “Mazais Stjuarts 2”, bet bērnībā bija redzams vēl tādās filmās kā “Mazais vampīrs” un “Spēlē kā Maikls”.
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Pieaugot Lipnicki lielajās Holivudas filmās bija redzams ievērojami retāk, tāpēc daudziem radās iespaids, ka bērnu zvaigzne aktiermākslu vienkārši pametusi.
Pats aktieris gan šo priekšstatu ir labojis. 2025. gadā viņš stāstīja, ka nekad nav pieņēmis apzinātu lēmumu aiziet no profesijas. Pusaudža gados viņš vairāk koncentrējies uz skolu un sportu, taču joprojām saglabājis aģentu un devies uz provēm. Vienkārši lomu kļuvis mazāk.
Vēlāk Lipnicki atgriezās aktiermākslas nodarbībās, filmējās neatkarīgajos projektos un sāka darboties arī kā producents. Viņš ir arī aizrāvies ar Brazīlijas džiu-džitsu un ieguvis melno jostu.
Intervijā šogad aktieris atzinis, ka bērnu zvaigznes pāreja uz pieauguša aktiera karjeru nav bijusi vienkārša. Viņš gan uzsvēris, ka joprojām mīl aktiermākslu, lai arī šajā profesijā ilgstoši noturēties esot ļoti grūti.
Tagad “Primetime” Lipnickim devis iespēju skatītājiem parādīt pavisam citu sevi. Un tiem, kuri viņu joprojām atceras kā mazo puisēnu ar lielajām brillēm no “Mazais Stjuarts”, jaunā loma var sagādāt pamatīgu pārsteigumu.