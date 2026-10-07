Princis Harijs esot nikns uz Viljamu - topošais karalis ar savu ieceri pārspējis brāli
Tuvojoties princeses Diānas nāves 30. gadadienai, britu karaļnama aizkulisēs tiek apspriestas dažādas ieceres viņas piemiņas godināšanai. Ārvalstu mediji vēsta, ka princis Harijs apsver dokumentālas filmas veidošanu, taču princim Viljamam tiek piedēvēta pavisam cita un daudz simboliskāka iecere – iespēja pēc nāves atjaunot mātei savulaik zaudēto Viņas Karaliskās Augstības jeb HRH statusu.
Princese Diāna gāja bojā autoavārijā Parīzē 1997. gada 31. augustā, tāpēc nākamgad apritēs 30 gadi kopš viņas nāves. Tiek vēstīts, ka princis Harijs pašlaik apsver vairākus projektus, ar kuriem varētu godināt mātes piemiņu. Viens no tiem esot dokumentāla filma par Diānas dzīvi un mantojumu.
Tikmēr “RadarOnline”, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, vēsta, ka princis Viljams varētu apsvērt pavisam citu soli – pēc nāves atjaunot Diānai HRH jeb “Her Royal Highness” statusu.
Tieši Viljamam piedēvētā iecere, pēc avotu teiktā, esot sadusmojusi Hariju. “Harijs ir nikns, jo viņam šķiet, ka Viljama rīcībā potenciāli ir kārts, kuru viņš pats vienkārši nevar izspēlēt,” apgalvojis kāds karaļnamam pietuvināts avots.
Avota ieskatā Harijs varētu uzņemt dokumentālu filmu, sniegt intervijas un pievērst uzmanību mātes humānajam darbam, taču Viljamam kā troņmantniekam karaļnamā ir pavisam cita ietekme. Ja Viljamam patiešām izdotos panākt mātei savulaik zaudētā statusa atjaunošanu, Harijs to uztverot kā daudz paliekošāku žestu nekā televīzijas projektu.
Prinči Harijs un Viljams
Diāna un toreizējais princis Čārlzs oficiāli izšķīrās 1996. gada 28. augustā. Pēc šķiršanās viņa saglabāja titulu “Diāna, Velsas princese”, taču vairs netika uzrunāta kā Viņas Karaliskā Augstība. Britu karaļnama oficiālajā mājaslapā skaidrots, ka karaliene Elizabete II, Čārlzs un Diāna bija vienojušies, ka pēc laulības šķiršanas viņa turpmāk būs pazīstama kā Diāna, Velsas princese, bez HRH statusa, ko bija ieguvusi līdz ar laulībām.
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Diāna nomira tikai gadu pēc šķiršanās – 36 gadu vecumā.
Princis Čārlzs un princese Diāna ar jaunāko dēlu
Princis Čārlzs un princese Diāna ar jaunāko dēlu