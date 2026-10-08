Pēc 17 gadu pauzes atgriežas šausmu kino ikona “Piektdiena, 13.” - šoreiz seriāla formātā
Lai gan līdz Helovīnam vēl vairāk nekā divas nedēļas, jau 15. oktobrī pirmizrādi piedzīvos “Crystal Lake” – jaunais seriāls, kas veidots kā slavenās šausmu filmu franšīzes “Piektdiena, 13.” priekšstāsts.
Seriāla centrā būs Pamela Vorhīsa – Džeisona Vorhīsa māte. Viņu atveidos aktrise Linda Kardelīni, kura pazīstama no seriāliem “Dead to Me” un “Freaks and Geeks”.
“Crystal Lake” stāsts risinās laikā pirms notikumiem, ar kuriem skatītāji pazīst Džeisonu kā vienu no slavenākajiem šausmu kino slepkavām. Seriālā Pamela joprojām pārdzīvo sava dēla nāvi – Džeisons gandrīz gadu iepriekš noslīcis Kristāla ezerā. Kad pie viņas ierodas divi svešinieki, kuri interesējas par sievietes pagātni, pilsētā sākas virkne satraucošu notikumu.
Jaunais seriāls sastāvēs no astoņām sērijām, un visas būs pieejamas vienlaikus 15. oktobrī straumēšanas platformā “Peacock”.
“Piektdiena, 13.” franšīze aizsākās 1980. gadā. Lai gan šodien tās galvenais simbols ir Džeisons Vorhīss hokeja maskā, oriģinālajā filmā galvenā slepkava patiesībā bija viņa māte Pamela. Savukārt Džeisona ikoniskā hokeja maska parādījās tikai filmu sērijas trešajā daļā. “Crystal Lake” tādējādi atgriezīsies pie Vorhīsu ģimenes stāsta pirms Džeisons kļuva par skatītājiem pazīstamo šausmu filmu tēlu.
“Piektdiena, 13.” filmu sērija aizsākās 1980. gadā ar mazbudžeta šausmu filmu, kas izmaksāja aptuveni 550 000 ASV dolāru, bet pasaulē nopelnīja gandrīz 60 miljonus dolāru. Tas bija milzīgs komerciāls panākums un faktiski palaida vienu no atpazīstamākajām slasher žanra franšīzēm kino vēsturē.
Kopumā līdz šim tapušas 12 pilnmetrāžas filmas – sākot ar oriģinālo “Piektdiena,13.” 1980. gadā un beidzot ar 2009. gada tāda paša nosaukuma pārstartējumu. Šajā skaitā ietilpst arī 2003. gada “Fredijs pret Džeisonu”, kur Džeisons Vorhīss sastapās ar “Šausmas Gobu ielā” slepkavu Frediju Krīgeru. Visas 12 filmas kopā pasaules kinoteātros nopelnījušas ap 468 miljoniem ASV dolāru.