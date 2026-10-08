"Es pārkāpu robežu," - Maikls Duglass nāk klajā ar atzīšanos par attiecībām ar Džūliju Robertsu
“Oskara” balvas laureāts Maikls Duglass (82) atklāj patieso iemeslu, kāpēc viņu ar Holivudas dīvu Džūliju Robertsu (58) vairs nesaista draudzība.
1990. gadā iznākusī šausmu filma “Flatliners” pirmo reizi saveda kopā Džūliju Robertsu un Maiklu Duglasu – un aktieris parūpējās, lai tā kļūtu arī par pēdējo. Savā jaunajā biogrāfiskajā grāmatā “One Helluva Ride” 82 gadus vecais Maikls Duglass atceras kādu senu un neveiklu atgadījumu “Zelta globusa” ballītē, kad viņš, būdams krietni iereibis, sastrīdējās ar strauju popularitāti gūstošo Džūliju Robertsu. Uz pasākumu Duglass bija paņēmis līdzi arī savu tolaik 13 gadus veco dēlu Kameronu.
Abi aktieri strādāja pie filmas “Flatliners” – Duglass bija tās producents, savukārt Robertsa filmējās ekranizējumā kopā ar savu toreizējo līgavaini Kīferu Sazerlendu. “Mēs stāvējām pie bāra letes, un Džūlija bija aplikusi roku manam dēlam un tā kā pieglaudās viņam,” raksta Duglass. “Tajā brīdī man šķita, ka viņš ir apmulsis… taču es biju stipri piedzēries.”
Duglass nekavējoties vērsies pie Robertsas ar vārdiem: “Novāc rokas no mana dēla un paņem to savu “Zelta globusu” un iebāz tur, kur saule neiespīd.”
Nākamajā rītā Holivudas veterāns aptvēris, ko sastrādājis dzērumā. “Es biju pārkāpis robežu attiecībās ar tobrīd pieprasītāko jauno aktrisi Holivudā,” viņš atzīst. Duglass nosūtījis Robertsai ziedus un zīmīti, bet vēlāk personīgi atvainojies gan viņai, gan Sazerlendam. “Par laimi, viņi man piedeva tik daudz, lai mēs varētu atstāt šo incidentu aiz muguras un pabeigt filmu,” raksta aktieris. “Ar Kīferu es paliku draugos. Ar Džūliju – ne gluži.”