102 gadu vecumā mirusi Holivudas leģenda Eva Marija Seinta - “Oskaru” viņa saņēma jau par savu pirmo kino lomu
102 gadu vecumā mirusi amerikāņu aktrise Eva Marija Seinta, viena no pēdējām Holivudas zelta laikmeta zvaigznēm. Viņa bija vecākā tobrīd dzīvā “Oskara” laureāte un kino vēsturē iegājusi ar lomām filmās “Ostā” un Alfreda Hičkoka klasikā “Uz ziemeļiem caur ziemeļrietumiem”.
Aktrise mirusi otrdien, 6. oktobrī, savās mājās Losandželosā. Viņas pārstāvis apstiprinājis, ka nāves cēlonis bijis dabisks un pēdējos dzīves mirkļos Seintai līdzās bijusi ģimene un tuvinieki.
Eva Marija Seinta piedzima 1924. gada 4. jūlijā Ņūdžersijā un savu karjeru sāka radio un televīzijā. Taču viņas ienākšana kino izrādījās iespaidīga – jau par pašu pirmo lomu uz lielā ekrāna aktrise ieguva prestižāko balvu kino industrijā. 1954. gada drāmā “Ostā” Seinta spēlēja Ediju Doilu līdzās Marlonam Brando. Filmas režisors bija Elija Kazans, un kinolente kļuva par vienu no sava laikmeta spožākajiem darbiem, iegūstot astoņus “Oskarus”, tostarp kā gada labākā filma.
Seinta tika atzīta par labāko otrā plāna aktrisi. Kad 1955. gada martā viņa devās saņemt savu “Oskaru”, aktrise bija grūtniecības pēdējā posmā un uz skatuves pajokoja, ka bērns varētu piedzimt turpat ceremonijas laikā. Divas dienas vēlāk pasaulē nāca viņas dēls Darels.
Neraugoties uz acumirklīgo slavu, Seinta nesteidzās izmantot visus Holivudas piedāvājumus. Viņa atteicās no vairākiem studiju līgumiem un lomām, jo vēlējās vairāk laika veltīt ģimenei.
Par vienu no viņas karjeras slavenākajām lomām kļuva Iva Kendala Alfreda Hičkoka 1959. gada spiegu trillerī “Uz ziemeļiem caur ziemeļrietumiem”. Tajā Seinta spēlēja pretī Kerijam Grantam, atveidojot noslēpumainu un pavedinošu slepeno aģenti.
Vēlāk aktrise stāstīja, ka Hičkoks viņai devis ļoti konkrētus norādījumus – runāt klusāk, mazāk izmantot rokas un skatīties Grantam tieši acīs.
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Karjeras laikā Seinta strādāja arī ar tādiem kino smagsvariem kā Pols Ņūmens, Elizabete Teilore, Vorens Bītijs un Džeimss Gārners. Viņas filmu vidū ir “Exodus”, “All Fall Down”, “The Sandpiper” un autosporta drāma “Grand Prix”.
Septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados Seinta arvien biežāk strādāja televīzijā. 1990. gadā par darbu miniseriālā “People Like Us” viņa saņēma “Emmy” balvu.
Arī cienījamā vecumā aktrise nepazuda no ekrāniem. Viņa filmējās “Vina Diksija dēļ”, 2006. gada filmā “Supermens atgriežas”, kur atveidoja Supermena audžumāti Martu Kentu, kā arī 2014. gada romantiskajā fantāzijas filmā “Ziemas pasaka”.
1951. gadā Seinta apprecējās ar televīzijas un teātra režisoru Džefriju Heidenu. Viņu laulība ilga 65 gadus – līdz Heidena nāvei 2016. gadā. Pārim bija divi bērni.