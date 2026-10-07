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VIDEO: šovā "Gandrīz ideālas vakariņas" namatēvs Intars Rešetins-Pētersons nonāk neveiklā situācijā
Šova “Gandrīz ideālas vakariņas” namatēvs Intars Rešetins-Pētersons savus viesus cenšas iepriecināt ar pārdomātu vakaru, taču nonāk neērtā situācijā – izrādās, viņš nemaz nezina visu ciemiņu vārdus.
Kamēr Intars gatavojas vakaram, viņš atklāj, ka gadījumos, kad cilvēka vārds piemirsies vai nav zināms, viņam ir sava metode. Tā vietā, lai atklātu nezināšanu, viņš šādus cilvēkus nodēvējot īpašā vārdā.
Intars neslēpj arī to, ka dažus viesus pat īsti nepazīst. “Es viņus nepazīstu, bet viņi forši,” viņš atzīst, apspriežot vakariņu kompāniju. Tomēr īstais noslēpums nāk gaismā brīdī, kad Intars atklāj, kā pats dēvē cilvēkus, kuru vārdus nezina. Šo paņēmienu viņš, iespējams, būtu labprātāk paturējis tikai savā ziņā...