Bērni, kuri izjauca tēta BBC interviju, ir izauguši - tā slavenā ģimene izskatās deviņus gadus vēlāk
Viena nopietna BBC tiešraide 2017. gadā dažu sekunžu laikā pārvērtās par interneta klasiku. Profesora Roberta Kellija sarunu vispirms pārtrauca viņa četrus gadus vecā meita, pēc tam istabā ieripoja arī deviņus mēnešus vecais dēls, bet mirkli vēlāk kadrā ieskrēja viņu mamma. Pagājuši deviņi gadi, un Kellijs parādījis, kā slavenie bērni izskatās šodien.
Toreiz četrus gadus vecā Meriona nu jau ir 13 gadus veca pusaudze, bet viņas mazajam brālim Džeimsam, kurš slavenajā video istabā iebrauca bērnu staigulī, ir desmit gadi.
Septembra beigās Kellijs sociālajos tīklos publicējis vairākas jaunas ģimenes fotogrāfijas. Vienā no attēliem tēvs kopā ar abiem bērniem redzams savā dzimšanas dienā, citā viņš devies pārgājienā ar Džeimsu. Atsevišķā fotogrāfijā redzama arī Meriona, par kuru Kellijs piebildis, ka meita izskatoties jau “ļoti pieaugusi”. Vēl vienā kadrā viņš redzams kopā ar sievu Džunu A Kimu, kuru jokojot nodēvējis par “BBC mammu”.
Some BBC Dad content. It's been awhile: My birthday; James and I hiking; Marion looking very grown-up; BBC Mom and I at a street festival. James is now 10; Marion is 13. https://t.co/RSV6Yp03Mf— Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) September 29, 2026
2017. gada 10. martā politikas zinātnes profesors Roberts Kellijs no savām mājām Dienvidkorejas pilsētā Pusanā sniedza tiešraides interviju BBC. Sarunas tēma bija pavisam nopietna – Dienvidkorejas prezidentes Parkas Gunhjes atstādināšana no amata. Taču intervijas laikā aiz profesora muguras pēkšņi atvērās durvis. Istabā pārliecinoši iesoļoja viņa četrus gadus vecā meita Meriona. Kellijs centās turpināt sarunu un, neatgriežoties no kameras, ar roku mēģināja meitu pastumt malā. Ar to gan viss tikai sākās...
Dažas sekundes vēlāk istabā bērnu staigulī ieripoja deviņus mēnešus vecais Džeimss. Tad kadrā lielā steigā ieskrēja Kellija sieva Džuna A Kima, kura centās abus bērnus pēc iespējas ātrāk izvest no istabas un aizvērt durvis, kamēr profesors turpināja BBC interviju.
Video dažu dienu laikā kļuva par globālu interneta sensāciju. Šobrīd BBC publicētais fragments vietnē “YouTube” skatīts aptuveni 65 miljonus reižu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pašam Kellijam tajā brīdī situācija gan nemaz nešķita tik amizanta. Vēlāk viņš atklāja, ka tūlīt pēc intervijas abi ar sievu domājuši, ka notikušais varētu būt profesionāla katastrofa. Taču pavisam drīz kļuva skaidrs, ka skatītāji notikušo uztvēruši gluži pretēji – ģimenes neplānotais haoss daudziem šķita ārkārtīgi smieklīgs un simpātisks.
Negaidītā interneta slava Kelliju ģimeni gan nav aizvedusi uz šovbiznesu. Roberts Kellijs joprojām strādā par politikas zinātnes profesoru Pusanas Nacionālajā universitātē Dienvidkorejā un ik pa laikam sociālajos tīklos parāda, kā aug viņa bērni.
Iepriekš profesors atzinis, ka pēkšņajai slavai bijuši gan patīkami, gan sarežģīti aspekti – ģimene uz laiku zaudējusi ierasto anonimitāti. Tomēr viņš vairākkārt pateicies cilvēkiem par sirsnīgajiem komentāriem, ko ģimene saņēmusi gadu gaitā.