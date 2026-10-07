Meganas Mārklas jaunais Adventes kalendārs sadusmojis britu mācītāju
Kāds britu priesteris nokritizējis Saseksas hercogienes Meganas Mārklas jauno Adventes kalendāru, norādot gan uz tā pārlieku augsto cenu, gan uz to, ka tajā trūkst "Ziemassvētku patiesās nozīmes". Viņa izteikumi tīmeklī izraisījuši asas diskusijas.
Mācītājs Daniels Frenčs no Salkombas pilsētas Anglijā sociālajos tīklos vērsies pret Meganu Mārklu vien dažas dienas pēc viņas izsmalcinātā Adventes kalendāra nonākšanas pārdošanā. Viņš pārmeta hercogienei, ka tā aizmirsusi Ziemassvētku patieso nozīmi, īpaši ņemot vērā kalendāra augsto cenu.
Pagājušajā nedēļā Megana paziņoja par sava dzīvesstila zīmola “As Ever” pirmo Adventes kalendāru. Tas tapis sadarbībā ar Losandželosas šokolādes ražotāju “Compartes”, un tajā ievietoti 24 izsmalcināti šokolādes gardumi. Savukārt kalendāra iepakojumu rotā ilustrācija ar Saseksas hercogu grezno savrupmāju Montesito.
Kastes iekšpusē lasāmi vārdi "Maģiski svētku mirkļi”, kā arī norādīts, ka 24 ar rokām darinātās šokolādītes paredzētas, lai "padarītu saldāku katru dienu", un to tapšanu iedvesmojis ģimenes dārzs Montesito. Kalendāra cena ir 112 mārciņas jeb 132 eiro, kas nozīmē, ka viena šokolādīte izmaksā 5.50 eiro.
Pēc tam, kad Megana sociālajos tīklos bija pastāstījusi par jauno produktu, mācītājs Frenčs platformā “X” piedāvāja alternatīvu tiem, kuri vēlas skaitīt dienas līdz Ziemassvētkiem. Viņa ieteiktais kalendārs ir ievērojami lētāks un vienlaikus atgādina arī par svētku reliģisko nozīmi.
"Par 5,99 mārciņām (aptuveni 7 eiro) iespējams iepriekš pasūtīt kristīgu Adventes kalendāru ar godīgas tirdzniecības principiem atbilstošu šokolādi no “Meaningful Chocolate Company”. Daļa līdzekļu tiek ziedota organizācijai “Leprosy Mission”. Komplektā iekļauts arī neliels buklets par Ziemassvētku nozīmi," rakstīja priesteris.
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But for £5.99 you can pre order a Christian Advent Calendar with fairtrade chocolate from the Meaningful Chocolate Company. Donation is made to Leprosy Mission. Includes little booklet on the meaning of Christmas https://t.co/pBXespwSTw— Rev Daniel French (@holydisrupter) October 1, 2026
Drīz vien viņa ieraksts saņēma milzum daudz komentāru. Daļa sociālo tīklu lietotāju asi vērsās pret pašu priesteri, nodēvējot viņu par "sātana izdzimumu" un "ļaunu", kā arī apgalvojot, ka viņam esot "neglīta sirds". Frenču aizstāvēt steidzās viņa draugs un kolēģis, svētais tēvs Kriss Filipss, kurš kalpo kādā draudzē Londonas dienvidrietumos. Taču arī viņš saņēma veselu virkni naidīgu vēstījumu, līdz beigās bija spiests mainīt sava konta iestatījumus, padarot to privātu. Tomēr uz kāda kritiķa komentāru Frenčs atbildēja. Kāds tīmekļa lietotājs rakstīja: “Nav šaubu, mācītāj, ka jūs neesat viņas mērķauditorija. Nē, es tomēr palikšu pie šokolādes, ko pazīstu. Mana izvēle ir “Compartes” šokolāde. Hercogienes Meganas produkti mani vēl nekad nav pievīluši,” rakstīja komentētājs. Priesteris uz to atbildēja pavisam īsi: “Lai labi garšo!”
Priestera izteikumi izskanējuši laikā, kad arī Bakingemas pils vien dažas dienas pēc Meganas kalendāra prezentējusi savu Adventes kalendāru. Lielbritānijas karaļnama labdarības organizācija “Royal Collection Trust” laidusi klajā 12 mārciņas vērtu kalendāru ar piena šokolādi 24 dienām. Tā dizains "iemieso svētku laika burvību". Kalendāru rotā ilustrācija ar izgreznotu Ziemassvētku eglīti un tiek godinātas trīs karaliskās rezidences – Bakingemas pils, Vindzoras pils un Holirūdhausas pils. Ilustrētās eglītes galotnē redzams kronis un divi Apvienotās Karalistes karogi, savukārt pie tās attēloti arī ceremoniālie gvardes karavīri, kuri "stāv sardzē pie šīm ikoniskajām vietām".
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