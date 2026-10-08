Baiba Sipeniece-Gavare piecreiz nedēļā sporto un aizrāvusies ar dejošanu
Radio balss un raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj savus sportošanas paradumus, aizraušanos ar dejām un to, kāpēc vīrs Gatis Gavars viņai uz tango kursiem līdzi nedosies.
Baiba ikdienā cenšas būt aktīva. Regulāri apmeklē sporta zāli un uzskata, ka galvenais ir nevis gaidīt iedvesmu, bet disciplinēti darīt. “Es pat neuzdodu sev jautājumu – patīk vai nepatīk. Es vienkārši eju un daru.” Sporta zālē viņa lielākoties trenējas patstāvīgi, taču ik pa laikam izmanto arī trenera palīdzību. Treneris parāda jaunus vingrojumus, izlabo kļūdas un palīdz saprast, kurām ķermeņa zonām konkrētajā brīdī būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Baiba atzīst, ka mājās sevi piespiest sportot būtu daudz sarežģītāk. Palīdzot arī tas, ka pēc darba sporta klubs atrodas pa ceļam, tāpēc atliek tikai iegriezties un izdarīt ieplānoto.
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“Šajā savā pirmajā stāvizrādē es gribu dalīties ar saviem notikumiem, kuri, pateicoties ārkārtīgi vēlīgam liktenim, ar mani ir notikuši - ...
Jauna aizraušanās – dejošana
Līdzās sporta zālei Baibas ikdienā ienākusi arī dejošana. Viņa jau kādu laiku apmeklē deju nodarbības un apgūst dažādus deju soļus pie Ilzes Galejas. “Dejošana ir vairāk kā sirdslieta – mācīties deju soļus un mūzikas ritmā kustēties. Tas dod gandarījumu.” Par dejotāju gan viņa sevi nesteidz dēvēt. Nodarbībās Baiba apgūst rumbu, ča-ča-ča, džaivu un citas dejas, bet tango pagaidām atstājusi nākotnei. “Nekad neesmu mācējusi tik skaisti dejot kā sporta dejotāja. Es tagad vienkārši mācos soļus,” viņa saka.
Sievas aizraušanos ar dejām atbalsta vīrs, arhitekts un uzņēmējs Gatis Gavars, tomēr līdzi uz tām gan nedošoties. “Viņš ļoti labprāt fiziski aktīvi kaut ko dara, bet dejas – tas nav viņam. Vīrs mani ļoti atbalsta, bet nav no tiem, kas ar mani kopā ies uz tango kursiem,” ar smaidu stāsta Baiba. Tāpēc deju partnera jautājums joprojām esot aktuāls. Viņa gan uzsver, ka partnera trūkums nav šķērslis dejošanai, ir nodarbības, kurās iespējams kustēties arī vienatnē un vienkārši baudīt procesu.
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Pēc kritiena spiesta piebremzēt
Tiesa, šobrīd Baiba savu sportisko dzīvesveidu uz laiku piebremzējusi. Iemesls ir pērn vasarā piedzīvotais negadījums, kura sekas likušas uz pašsajūtu raudzīties nopietnāk. “Pieļauju, ka tās ir pagājušās vasaras atgadījuma sekas – es nokritu no ūdensslēpēm.” Toreiz sevi mierinājusi ar domu, ka sāpes pāries pašas no sevis, taču tas nav noticis. “Ja ir kaut kādas nepatīkamas sajūtas, nevajag tās ignorēt. Es visu laiku sevi mierināju, ka pāries, pāries. Bet patiesībā nekas nepārgāja,” atklāta ir Baiba. Šobrīd viņai ieteikts ievērot mierīgāku režīmu, tāpēc arī dejošanā un sportošanā nākas atrast līdzsvaru starp vēlmi kustēties un nepieciešamību saudzēt sevi.
Pastaigas ar Uni un Oki
Baibas kustīgo ikdienu papildina arī divi četrkājainie ģimenes locekļi – garspalvainie takši Uni un Oki. Pastaigas ar viņiem ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. “Ja jūs esat suņa īpašnieks, tas vienkārši ir jūsu pienākums. Jums ir jāizved sunītis un jāizturas pret viņu atbildīgi,” uzsver Baiba. Abi suņi ik vakaru dodas obligātajās pastaigās, kas ir nozīmīgas fiziskajai formai, un arī saimniecei tā ir iespēja izkustēties. “Šai šķirnei ļoti svarīgi sevi turēt labā sportiskā formā. Tāpat kā cilvēkiem, tāpat kā sportistiem,” ar smaidu stāsta Baiba.
Kas par tērpu!
Nesen Baiba kāda sporta kluba atklāšanā ieradās košā un uzmanību piesaistošā tērpā, rūpīgi ievērojot pasākuma dreskodu.
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Kad Baibu uzaicināja vadīt "Lemon Gym" jaunā kluba atklāšanas pasākumu, viņai bija skaidrs arī apģērba kods – tehno stils. “Tā kā tas ir sporta klubs, prasījās ja ne gluži pēc sporta tērpa, tad pēc kaut kā ļoti sportiska un reizē arī interesanta. Tad izdomājām, ka tas varētu būt nedaudz tehno stilā – tādā ballītes, reiva pārtija stilā,” viņa stāsta. Daļa pasākuma viesu izvēlējās sportisku apģērbu, savukārt citi ļāvās košākiem un neparastākiem tēliem.
Savu vakara tēlu humoriste atradusi internetā. Taču, kad ilgi gaidītais pasūtījums beidzot nonācis viņas rokās, pārsteigta bijusi pat tā valkātāja. “Aprakstā bija, ka tas ir tāds "Burning Man" kostīms. Kad sūtījums atnāca, es nedaudz nobijos. Taču uzvilku,” smejas Baiba. Līdzīgu kostīmu var iegādāties interneta veikalā "Temu", un tā cena ir 24,71 eiro.