Andris Ērglis pārsteidz ar kulinārajām prasmēm - pankūkas cepis jau pirmajām draudzenēm
Dziedātājs Andris Ērglis, kurš nesen piedalījās raidījumā "Gandrīz ideālas vakariņas", atzīst, ka ēst gatavošana viņam ir īsta aizraušanās, turklāt virtuvē viņš labprāt eksperimentē.
“Es bieži gatavoju, man patīk to darīt. Protams, tam ir vajadzīgs laiks, jo uz ātro taisīt nav nekāda gatavošana. Citiem tas ir darbs, man gatavošana ir atslodze,” saka Ērglis. Kulinārijas raidījumā viņš viesiem bija sarūpējis trīs ēdienus ar asprātīgiem nosaukumiem. Uzkoda "Ieripoja akmens tavā dārzā" tapa, īpaši domājot par viesu ēšanas paradumiem.
“Mēs jau bijām iepazinušies iepriekšējos raidījumos, un es apmēram sapratu lietas, kuras viņiem negaršo vai kuras viņi labāk neēd. Vienam bija vairāk saistība ar jūras lietām, otrs neēda gaļu, trešais vēl kaut ko neēda,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Ērglis.
Savukārt pamatēdienam "Rāceņu draugi" Andris izvēlējies latviskas garšas – kartupeļus, cūkgaļu, gailenes un krējuma mērci.
Gailenes dziedātājs devies lasīt pats. “Man ir zināmas vietas, kur vienmēr ir sēnes, pilnīgā bešā nekad nepalieku.” Pirms raidījuma mūziķis bija salasījis sēnes, bet atzina, ka tomēr tās pagatavojis ātrāk un raidījuma vajadzībām iegādājies citas, lai gailenes būtu pirmā svaiguma. Desertā "Gaistošs sapnis vasaras dienā" Ērglis atgriezies bērnības garšās. Viņš viesiem pagatavojis desertu no ogām un piena, taču apzināti neesot atklājis vienu būtisku sastāvdaļu. “Es apzināti, lai maldinātu savus draugus, neieliku mannu tajā receptē. Ja būtu ielicis, viņiem būtu uzreiz skaidrs, kas tas ir,” smejas Andris.
Pankūkas cepis jau pirmajām simpātijām
Interese par gatavošanu Andrim radusies jau bērnībā, vērojot savas vecmāmiņas. “Manas abas vecmammas tiešām ļoti labi taisīja ēst, un es vienmēr skatījos, kā viņas to dara,” atceras dziedātājs. Viņa pirmās receptes bijušas pankūkas. “Kad sāku draudzēties ar pirmajām meitenēm, aicinot pie sevis ciemos, vienmēr cepu pankūkas,” ar smaidu stāsta mākslinieks. Ēst gatavošana viņa dzīvē ienākusi arī no televīzijas. Ērglis kulinārijas raidījumos viesojies jau aptuveni 15 gadus, kopumā piedaloties aptuveni astoņos dažādos raidījumos. “Man ļoti patīk kaut ko jaunu iemācīties, tā ir ļoti vērtīga lieta,” viņš atklāj.
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Nogaršo austeres
Austeres vēl nesen Ērglim bijušas pilnīgi svešas. Piedaloties raidījumā "Gandrīz ideālas vakariņas", dziedātājs tās pirmo reizi pagaršoja pie kādas no dalībniecēm. “Es sākumā domāju – ja gribat noraut vakaru, tad dodiet man austeres,” viņš atceras. Taču pēc pirmās pagaršošanas Andra viedoklis par austerēm mainījās.