Aktieris Emīls Kivlenieks Ērgļos savām rokām iekārto mājas ģimenei
Aktieris Emīls Kivlenieks iegādājies ģimenes lauku īpašumu Ērgļos, ko šajā vasarā sakopis un sācis veidot pats savām rokām. Ik brīvu dienu viņš mēro ceļu uz savu lauku sētu, kas kļuvusi par viņa fiziskās un mentālās veselības atjaunošanās vietu.
No Kivlenieka dzīvesvietas Pierīgā līdz lauku sētai Ērgļu apkaimē esot aptuveni 90 kilometru. Aizvadītajā vasarā un rudenī viņš lielākoties darbojies lauku sētā. “Piemēram, no rīta aizvedu dēlu uz bērnudārzu, tad braucu uz Ērgļiem pastrādāt, bet vakarā dodos pakaļ dēlam. Man ir ļoti piesātināta diena,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" stāsta aktieris. Novembrī un decembrī viņam ieplānoti vairāki skatuves darbi, bet viņš vēl izmantojis iespēju, kamēr to atļauj gan darbu kalendārs, gan ir labvēlīgi laikapstākļi, lai laukos kārtīgi pastrādātu.
Radošs arī saimniecībā
“Mīlestība pret laukiem noteikti radās jau bērnībā, jo vasaras pavadīju laukos, lielākoties Latgalē, bet arī Kurzemē paviesojos. Taču, runājot par Ērgļiem, manai dzīvesbiedrei tēvs ir no šīs puses un mēs bieži braucām ciemos pie radiem. Tā nu šī ainaviskā Latvijas daļa man ļoti iepatikās. Un nav arī traki tālu no Rīgas. Radās iespēja nopirkt te zemes gabaliņu, kurā nu arī rosāmies,” savus apsvērumus pirms īpašuma iegādes Ērgļos klāsta Kivlenieks. Sākumā te bijis pamatīgi nolaists, uzaudzis īsts kultūrslānis, un to vajadzēja sakārtot. Darbiem vairāk sākts pievērsties šajā vasarā, kad Emīlam bijis vairāk laika, un iespēju robežās viss tiek darīts paša spēkiem. “Protams, ja ir veicami kādi zemes darbi, tad man ir jālūdz palīgā kāds ar traktoru vai jāīrē ekskavators.”
Praktiskās lietas aktierim nav svešas, savulaik viņš daudz ko darījis kopā ar savu tēvu horeogrāfu Albertu Kivlenieku un no viņa mācījies. Arī dzīves skolā šis tas apgūts. “Māksliniekam Latvijā ir jābūt ļoti radošam ne tikai uz skatuves, bet arī saimnieciskajos darbos.” Ēka, ko Kivlenieks iekārto, būs kā māja. “No veca, puspabeigta šķūņa es to pārveidoju par māju savai ģimenei, lai tajā var uzturēties gan rudens, gan arī ziemas apstākļos un ir arī acij tīkami,” viņš stāsta. Darbam svaigā gaisā ir arī citi ieguvumi. Aktieris neslēpj, ka, šādi darbojoties, atgūst arī spēkus, jo “fizisks darbs svaigā gaisā ir ļoti noderīgs gan fiziskai, gan arī mentālai veselībai, kā tagad moderni ir runāt.”
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Lauku darbos sabiedrotais ir dēls
Aktiera Emīla Kivlenieka meita Lizete (6) šajā mācību gadā uzsāka skolas gaitas 1. klasē, bet dēls Leo (3) vēl apmeklē bērnudārzu. Šovasar uz ģimenes laukiem Ērgļos braukuši līdzi arī bērni: “Dēlam tur ļoti patīk šiverēt. Viņam lauku dzīve vairāk iet pie sirds nekā māsai. Atliek vien uz mirkli aizgriezties, kā dēlam jau rokā cirvis vai zāģis – viņš kopē manas darbības un ir gatavs zāģēt un cirst.” Iztēlojoties savu dzīvi lauku īpašumā pēc desmit gadiem, Emīls prāto: “Viss jau ir atkarīgs no mūsu ģimenes darba režīma un ritma. Pēc pieciem gadiem varbūt vēl nevarētu pilnībā pārcelties uz laukiem, jo bērniem ir jāskolojas, bet pēc desmit gadiem, iespējams, jau varētu.”
Aktieris ir ļoti pateicīgs savai dzīvesbiedrei, "TV3 Group Latvija" programmu direktorei Elīnai Jēkabsonei, kura ir uzņēmusies lielu daļu rūpju par abu bērniem: “Es jau neesmu perfektais tētis, bet es cenšos. Dzīvesbiedre mani atbalsta, lai es varētu darboties laukos, lai varētu filmēties ārzemēs. Jāsaka viņai liels paldies, jo lielāko darbu ar bērniem uzņemas viņa.”
Uz ekrāna un skatuves
Emīlu Kivlenieku plašāka sabiedrība iepazina dažādos televīzijas seriālos. Aktieris ir filmējies Intara lomā seriālā "UgunsGrēks", Reiņa lomā seriālā "Radiņi" un Aivo lomā seriālā "Nemīlētie".
“Ļoti ceru, ka jaunajā gadā pirmizrādi piedzīvos arī režisora Gata Ungura jaunā filma "Burlaki", kurā es atveidoju galveno lomu. Tā bija neaizmirstama pieredze, jo liela daļa filmēšanas notika Gruzijā, bet bija arī Latvijā. Gan režisoram Gatim Unguram tā būs pilnmetrāžas spēlfilmas debija, gan arī man tā būs debija galvenajā lomā," atklāj Kivlenieks.
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