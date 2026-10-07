Čehija izstājas no “Eirovīzijas” - 2027. gadā valsts konkursā nepiedalīsies un to pat netranslēs
Čehija nepiedalīsies 2027. gada "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, paziņojusi valsts sabiedriskā raidorganizācija “Česká televize” (ČT). Turklāt televīzija nākamgad neplāno iegādāties arī konkursa translācijas tiesības.
Lēmums pieņemts laikā, kad Čehijas sabiedriskā televīzija spiesta pārskatīt izdevumus un īstenot būtiskus budžeta samazinājumus. Raidorganizācija skaidro, ka dalība “Eirovīzijā” ir apjomīgs projekts, kas prasa ievērojamus programmas veidošanas, producēšanas un organizatoriskos resursus.
Ņemot vērā pašlaik notiekošo budžeta pielāgošanu, Čehijas sabiedriskā raidorganizācija nolēmusi 2027. gada konkursā nepiedalīties.
Turklāt čehu skatītāji “Eirovīziju” nākamgad neredzēs arī savas valsts sabiedriskās televīzijas kanālos – radiorganizācija neplāno iegādāties konkursa pārraidīšanas licenci. Tomēr Čehijas skatītāji konkursam varēs sekot oficiālajā “Eirovīzijas” translācijā vietnē “YouTube”. Viņiem būs iespēja arī balsot, un balsis tiks ieskaitītas kategorijā “Pārējā pasaule”.
Pagaidām nav zināms, vai Čehijas prombūtne ilgs tikai vienu gadu.
Raidorganizācija uzsver, ka lēmums pašlaik attiecas tikai uz 2027. gada konkursu un dalība katrā “Eirovīzijā” tiek izvērtēta atsevišķi. Tāpēc ČT šobrīd nevēlas prognozēt, kad valsts varētu konkursā atgriezties.
Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU) paudusi nožēlu par Čehijas lēmumu un norādījusi, ka izprot finansiālo spiedienu, ar kuru pašlaik saskaras sabiedriskie mediji. “Šis lēmums atspoguļo plašāku finansiālo spiedienu uz sabiedriskajiem medijiem,” norādījis "Eirovīzijas" dziesmu konkursa direktors Martins Grīns, piebilstot, ka EBU cer nākotnē Čehiju konkursā atkal sagaidīt.
Čehijas televīzija 2027. gadā plāno ietaupīt aptuveni 350 miljonus Čehijas kronu jeb vairāk nekā 14 miljonus eiro. Taupības pasākumi skars ne tikai “Eirovīziju” – paredzēta arī darbavietu samazināšana, vairāku raidījumu slēgšana vai to pārraidīšanas biežuma samazināšana.
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Čehija “Eirovīzijas” dziesmu konkursā līdz šim piedalījusies 14 reizes. Pēc neveiksmīgajiem rezultātiem 2007., 2008. un 2009. gadā valsts uz vairākiem gadiem no konkursa aizgāja, bet atgriezās 2015. gadā.
Pirmo reizi finālu Čehijai izdevās sasniegt 2016. gadā, savukārt tās līdz šim labākais rezultāts gūts 2018. gadā, kad Mikolass Jozefs ar dziesmu “Lie to Me” izcīnīja sesto vietu.
2027. gada "Eirovīzijas" dziesmu konkurss notiks Bulgārijas pilsētā Burgasā. Pusfināli paredzēti 11. un 13. maijā, bet lielais fināls – 15. maijā.