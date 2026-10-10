Pēc “Titānika” viņa pazuda no ekrāniem - filma Sūzijai Eimisai atnesa ne tikai slavu, bet arī mūža mīlestību
1997. gada kino grāvējs “Titāniks” padarīja jaunos aktierus Leonardo Dikaprio un Keitu Vinsletu par pasaules mēroga zvaigznēm, taču kādai citai filmas aktrisei tas pilnībā izmainīja dzīvi pavisam citā veidā. Sūzija Eimisa neilgi pēc lomas vienā no visu laiku slavenākajām filmām pazuda no kino ekrāniem, toties filmēšanas laukumā sastapa vīrieti, ar kuru kopā ir jau vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu – filmas režisoru Džeimsu Kameronu.
“Titānikā” Eimisa atveidoja Liziju Kalvertu – vecās Rouzas mazmeitu. Tieši viņa ir līdzās savai vecmāmiņai laikā, kad Rouza pēc daudziem gadu desmitiem atgriežas pie “Titānika” vraka un sāk stāstīt par savu liktenīgo jaunības mīlestību Džeku Dosonu. Lai gan Eimisas loma nebija liela, filma viņas personīgajā dzīvē izrādījās liktenīga.
Sūzija Eimisa, pilnajā vārdā Sūzana Elizabete Eimisa, dzimusi 1962. gada 5. janvārī. Pirms aktrises karjeras viņa strādāja par modeli aģentūrā “Ford”, bet astoņdesmitajos gados pievērsās kino. Uz lielā ekrāna viņa debitēja 1985. gada komēdijā “Fandango” līdzās Kevinam Kostneram. Vēlāk sekoja lomas filmās “Rocket Gibraltar”, “Tur, kur sirds”, “Rich in Love” un citos projektos. Taču plašākai auditorijai viņa vislabāk palikusi atmiņā tieši kā Rouzas mazmeita “Titānikā”.
Strādājot pie “Titānika”, Eimisa iepazinās ar režisoru Džeimsu Kameronu. Kā vēlāk atzinis pats režisors, savstarpējā pievilkšanās bijusi jūtama jau no paša sākuma. “Mēs ar Sūziju patiesībā bijām ļoti pievilkti viens otram jau tad, kad pirmoreiz satikāmies,” kādā senākā intervijā izteicās Kamerons.
Tomēr režisors nevēlējies uzsākt romantiskas attiecības ar aktrisi, kuru pats tobrīd režisēja. Situācija mainījusies gandrīz uzreiz pēc filmēšanas beigām. Tolaik Kamerona privātā dzīve gan bija visai sarežģīta. Viņš bija attiecībās ar aktrisi Lindu Hamiltoni, kura vislabāk pazīstama ar Sāras Konoras lomu “Terminatora” filmās. Kamerons un Hamiltone vēlāk apprecējās, taču laulība ilga tikai aptuveni astoņus mēnešus. Pēc tās izjukšanas režisors atgriezās pie Eimisas.
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Arī pati Hamiltone vēlāk par abu attiecībām izteicās bez rūgtuma, sakot, ka Kamerons aizgājis pie sievietes, kura viņam esot daudz piemērotāka. Kamerons un Eimisa apprecējās 2000. gadā un ir kopā joprojām.
Interesanti, ka laikā, kad Eimisa kļuva par viena no pasaulē slavenākajiem režisoriem dzīvesbiedri, viņa pati no Holivudas uzmanības pamazām atkāpās. Jau 1999. gadā aktrise nospēlēja savu pēdējo lomu un pēc tam aktiermākslu pameta pavisam. Tādējādi “Titāniks”, kas citiem tā aktieriem kļuva par tramplīnu vēl lielākai kino karjerai, Eimisai faktiski bija viena no pēdējām pieturām Holivudā.
Turpmākajos gados viņa savu uzmanību veltījusi pavisam citām jomām – vides aizsardzībai, ilgtspējīgam dzīvesveidam un modei.
Tomēr pavisam no sarkanā paklāja Eimisa nav pazudusi. Viņa joprojām regulāri pavada Kameronu uz viņa filmu pirmizrādēm un citiem nozīmīgiem Holivudas pasākumiem.
Kameronam un Eimisai ir trīs kopīgas meitas – Klēra, Kvina un Elizabete Rouza. 2020. gadā pāris kļuva arī par pastāvīgajiem aizbildņiem vienas no savu meitu draudzenēm, kura ģimenē bija dzīvojusi jau kopš 2019. gada.
Eimisai ir arī dēls Džaspers Robardss no iepriekšējās laulības ar aktieri Semu Robardsu. Abi savulaik iepazinās Sūzijas pirmās filmas “Fandango” uzņemšanas laukumā un bija precējušies no 1986. līdz 1994. gadam. Tādējādi kino uzņemšanas laukums Eimisas dzīvē mīlestību atnesis pat divreiz.
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Epizodes no filmas „Titāniks”
Keita Vinsleta un Leonardo di Kaprio filmā „Titāniks” (1997).