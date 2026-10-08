Sigurnija Vīvere svin 77. dzimšanas dienu - viņas slavenākā loma sākotnēji nemaz nebija domāta sievietei
Šodien, 8. oktobrī, 77. dzimšanas dienu svin viena no Holivudas atpazīstamākajām aktrisēm Sigurnija Vīvere.
Viņas karjerā netrūkst spilgtu lomu, tomēr īpašu vietu kino vēsturē ieņem bezbailīgā Elena Riplija filmā “Svešais”. Interesanti, ka tēls, kas Vīveri padarīja par pasaules mēroga zvaigzni un vienu no slavenākajām zinātniskās fantastikas varonēm, sākotnēji nemaz nebija iecerēts kā sieviete.
Sigurnija Vīvere plašu atpazīstamību ieguva 1979. gadā, kad uz kinoekrāniem nonāca Ridlija Skota zinātniskās fantastikas šausmu filma “Svešais”. Tolaik Vīverei vēl nebija lielas kino pieredzes, taču Elenas Riplijas loma visu mainīja.
Filmas sākotnējā iecere ievērojami atšķīrās no tā, ko skatītāji galu galā ieraudzīja uz ekrāna. Vīvere pati stāstījusi, ka sākotnējā scenārijā varoņi bija vīrieši un arī stāsta izdzīvotājs bija paredzēts kā vīrietis. Vēlāk producenti Volters Hils un Deivids Gailers nolēma mainīt vairāku tēlu dzimumu. Riplijas pārtapšana par sievieti nebija iecerēta kā īpašs feministisks paziņojums – veidotāji vēlējās pārsteigt skatītājus, kuri negaidītu, ka tieši sieviete beigās kļūs par stāsta varoni.
Interesants arī ir fakts, ka Vīvere sākotnēji pat nebija galvenā pretendente uz Riplijas lomu. Aktrise stāstījusi, ka sākumā pretendējusi uz Lambertas tēlu, taču atlases procesā viss mainījies. Režisors Ridlijs Skots vēlāk atcerējās, ka Vīveri atraduši salīdzinoši vēlu – aptuveni divas nedēļas pirms filmēšanas vēl nebija izdevies atrast īsto Ripliju.
Vīveres atveidotā Riplija nebija ierastā šausmu filmu varone, kuru kādam jāglābj. Viņa bija pragmatiska, spēcīga un spēja pati cīnīties par izdzīvošanu. Gadu gaitā Riplija kļuva par vienu no atpazīstamākajām sieviešu varonēm kino un būtiski ietekmēja priekšstatu par to, kāda var būt sieviete asa sižeta un zinātniskās fantastikas filmās.
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Vīvere pie Riplijas lomas atgriezās vairākkārt. Īpaši veiksmīgs kļuva 1986. gada turpinājums “Svešais”, kuru režisēja Džeimss Kamerons. Par Riplijas atveidojumu Vīvere tika nominēta “Oskaram” kā labākā aktrise – sasniegums, kas tajā laikā bija īpaši neparasts zinātniskās fantastikas un asa sižeta filmas galvenās lomas atveidotājai.
Tomēr Vīveres karjera nebūt neaprobežojas ar cīņu pret citplanētiešiem.
Aktrise kļuva par vienu no 80. un 90. gadu spilgtākajām Holivudas zvaigznēm, piedaloties tādās filmās kā “Spoku mednieki”, “Gorillas miglā” un “Working Girl”. 1989. gadā viņa vienā “Oskara” ceremonijā bija nominēta uzreiz divās aktieru kategorijās – par galveno lomu filmā “Gorillas miglā” un otrā plāna lomu filmā “Working Girl”.
Vairākas desmitgades pēc “Svešais” panākumiem aktrise atrada vēl vienu milzīgu zinātniskās fantastikas franšīzi – Džeimsa Kamerona “Avatars”. Pirmajā filmā viņa atveidoja doktori Greisu Ogustīni, bet vēlāk franšīzē atgriezās citā lomā.
Arī 77 gadu vecumā Vīvere negrasās atvadīties no lielajām kino franšīzēm. 2026. gadā viņa pievienojās arī “Zvaigžņu kari” pasaulei, filmā “Zvaigžņu kari: Mandalorietis un Grogu” atveidojot pulkvedi Vordu.
Taču, lai cik daudz lomu vēl būtu viņas karjerā, Vīveres vārds, visticamāk, vienmēr būs cieši saistīts ar Elenu Ripliju – varoni, kura sākotnēji bija iecerēta pavisam citāda, bet galu galā palīdzēja mainīt sieviešu vietu asa sižeta un zinātniskās fantastikas kino.