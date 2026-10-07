Pēc 11 gadiem gatavojas atgriezties viens no savulaik populārākajiem seriāliem
Savulaik milzu popularitāti ieguvušais muzikālais seriāls “Glee”, kas Latvijā tika rādīts ar nosaukumu “Radīti skatuvei”, varētu piedzīvot atgriešanos – tā veidotājs Raiens Mērfijs atklājis, ka jaunās versijas scenārijs jau ir pabeigts.
“Mēs tieši šodien pabeidzām rakstīt “Glee” atgriešanās scenāriju,” Mērfijs pastāstīja raidījumam “Good Morning America”, apmeklējot seriāla “Amerikāņu šausmu stāsts” pasākumu Ņujorkā.
Turklāt seriāla veidotājs jau sācis neformālas sarunas ar vairākiem agrākā “Glee” aktieriem par iespējamu atgriešanos.
“Esmu klusām runājis ar cilvēkiem no tā seriāla, jautājot: ko jūs domājat? Vai mums to vajadzētu darīt?” stāstīja Mērfijs. Vienlaikus viņš lika noprast, ka pagaidām vēl nav skaidrs, kuri no oriģinālā aktieru sastāva patiešām varētu iesaistīties jaunajā projektā.
“Glee” televīzijas kanālā “Fox” debitēja 2009. gadā un sešu sezonu laikā kļuva par vienu no sava laikmeta atpazīstamākajiem jauniešu seriāliem. Tā centrā bija vidusskolas dziedāšanas klubs un tā dalībnieku attiecības, ambīcijas, konflikti un centieni atrast savu vietu skolā un dzīvē. Seriāls noslēdzās 2015. gadā, līdz ar to jaunais projekts top vairāk nekā desmit gadus pēc oriģināla beigām.
Tieši “Glee” plašākai publikai palīdzēja iepazīt vairākus tolaik jaunus aktierus. Reičelu Beriju atveidoja Lea Mišela, Finu Hadsonu – Korijs Monteits, Kurtu Hamelu – Kriss Kolfers, Mersedesu Džounsu – Ambera Railija, Artiju Abramsu – Kevins Makheils, Tīnu Koenu-Čangu – Dženna Uškovica, bet par vienu no skatītāju iemīļotākajiem tēliem kļuva Najas Riveras atveidotā Santana Lopesa. Seriālā nozīmīgas lomas bija arī Metjū Morisonam, Džeinai Linčai un vēlāk Darrenam Krisam.
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Tomēr iespējamā atgriešanās neizbēgami būs citāda. Divas no spilgtākajām oriģinālā seriāla zvaigznēm vairs nav dzīvas.
Korijs Monteits nomira 2013. gadā 31 gada vecumā, kad “Glee” vēl tika filmēts, savukārt Naja Rivera gāja bojā 2020. gadā 33 gadu vecumā. Traģisks liktenis piemeklēja arī Marku Sallingu, kurš seriālā atveidoja Noa “Paku” Pakermanu. Aktieris 2018. gada janvārī 35 gadu vecumā izdarīja pašnāvību. Viņa nāve notika neilgi pirms paredzētā sprieduma pasludināšanas lietā, kurā Sallings bija atzinis vainu bērnu seksuālas izmantošanas materiālu glabāšanā.
Seriāls tolaik kļuva par popkultūras fenomenu, bet tā aktieri – par starptautiski atpazīstamām zvaigznēm. Televīzijas akadēmijas dati liecina, ka seriāls kopumā saņēma 40 “Emmy” nominācijas un ieguva sešas balvas.
Tikpat iespaidīgi bija panākumi “Zelta globusos” – “Glee” saņēma desmit nominācijas un četras balvas. Divus gadus pēc kārtas – 2010. un 2011. gadā – tas triumfēja kā labākais televīzijas komēdijas vai mūzikla seriāls. Individuālus “Zelta globusus” par lomām seriālā saņēma arī Kriss Kolfers un Džeina Linča.
Pagaidām Mērfijs nav atklājis, kāds būs jaunās “Glee” versijas sižets un vai tajā centrā būs pilnīgi jauni varoņi vai arī stāsts turpinās oriģinālo tēlu dzīves. Nav arī oficiāli nosaukts aktieru sastāvs vai iespējamais pirmizrādes datums.