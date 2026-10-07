Ukrainas grupa ORBSTRUCT Rīgā sola īpašu desmitgades šovu - pievienosies arī Latvijas metāla smagsvari
10. oktobrī klubā “Melnā Piektdiena” Rīgā ar īpašu jubilejas programmu uzstāsies Harkivā dibinātā “death metal” (jeb nāves metāla) grupa ORBSTRUCT, kas kļuvusi par vienu no pamanāmākajām žanra grupām Ukrainā. Kopā ar ORBSTRUCT uz skatuves kāps iecienītā Latvijas “doom/death” grupa FRAILTY. Koncertā piedalīsies arī GRUNTS un EREMOS-IX.
“Tas būs kaut kas vairāk nekā koncerts. Tie ir desmit gadi pieredzes un pārliecības, kas tiks atdzīvināti uz skatuves. Mēs jau skaitām dienas līdz Rīgas koncertam un cītīgi strādājam, lai šis šovs kļūtu par kaut ko patiesi īpašu. Un, ja vēl nepazīstat ORBSTRUCT un vēlaties redzēt, kas jūs sagaida, noskatieties mūsu jubilejas uzstāšanos ‘ORBSTRUCT – A Decade of Transcendence’ YouTube,” aicina grupa.
ORBSTRUCT dibināta 2016. gadā Harkivā, taču šobrīd spiesti dzīvot un strādā Polijā. Tās skanējumā sastopamas “blackened death metal” (melnā metāla ietekmētas) iezīmes.
Grupa koncertā atskaņos “A Decade of Transcendence” programmu, kas šī gada 30. jūlijā tika izdota videoformātā kā koncertalbums un filma. Tēmas ir kritiska domāšana, pretošanās uzspiestām patiesībām, pašizziņa un personiskā transformācija.
Latvijā ORBSTRUCT pirmo reizi uzstājās 2025. gadā smagās mūzikas un dzīvās vēstures festivālā “Zobens un Lemess” Bauskā, kur grupas koncerts guva publikas atsaucību.
FRAILTY, 2003. gadā Rīgā dibinātā grupa, vairāk nekā divdesmit gadu laikā izkopusi melanholisku skanējumu: smagnēju, melodisku un atmosfērisku mūziku par skumjām, zaudējumu, vientulību un cilvēka attiecībām ar nāvi. FRAILTY kontā ir četri pilnmetrāžas albumi, EP un vairāki agrīnie ieraksti. Grupa vairākkārt saņēmusi Latvijas Metālmūzikas gada balvas un divreiz nominēta “Zelta Mikrofonam”.
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Vakaru atklās GRUNTS un EREMOS-IX. EREMOS-IX spēlē “blackened doom” — melnā metāla ietekmētu lēnu un smagnēju metālu. Projekts dibināts 2018. gadā un kopš 2024. gada darbojas kā grupa. Savukārt GRUNTS spēlē savdabīgu “death metal” divu cilvēku izpildījumā.
Praktiskā informācija
Sestdien, 10. oktobrī, klubā “Melnā Piektdiena”, Brīvības gatve 193c, Rīga
Ieeja no plkst. 19.00, koncerta sākums plkst. 19.30
Biļetes iepriekšpārdošanā lētāk šeit.