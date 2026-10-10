Kāpēc padomju laiku ēdnīcās "baidījās" no šī populārā ēdiena? Līdz 1991. gadam to pilnībā aizliedza
Makaroni, gaļa un cepti sīpoli – grūti iedomāties vēl vienkāršāku, pieejamāku un sātīgāku ēdienu lielai ēdnīcai. Tas bija lēts, neprasīja īpašas pūles pagatavošanā un ļāva pabarot desmitiem un pat simtiem izsalkušu apmeklētāju.
Tomēr padomju sanitārajos dokumentos šis daudzu iecienītais ēdiens nonāca to ēdienu sarakstā, kuru pagatavošanai tika izvirzītas īpašas prasības. Kopā ar makaroniem flotes gaumē sarakstos bija arī galerts, gaļas pastētes, gaļas un zivju ēdieni želejā, kā arī pankūkas ar maltās gaļas pildījumu – produkti, pret kuriem sanitārie ārsti izturējās ar īpašu piesardzību.
Kā norāda "Ukr.Media", makaroni flotes gaumē patiešām bija iekļauti to ēdienu sarakstā, kuru gatavošana atsevišķās sabiedriskās ēdināšanas iestādēs tika ierobežota. Savukārt pilnīgs aizliegums tos gatavot visās PSRS ēdnīcās un kafejnīcās tika ieviests tikai 1991. gada pavasarī.
Bērnudārzos, skolās, sanatorijās un lauka ēdnīcās šo ēdienu no ēdienkartes izņēma jau krietni agrāk.
Speciālistu galvenās bažas nebija saistītas ne ar pašiem makaroniem, ne ar to kombinēšanu ar gaļu. Galvenā problēma bija pagatavošanas tehnoloģija, kas būtiski atšķīrās no ierastās mājas receptes.
Mājās parasti jēlu malto gaļu uzreiz apcep pannā kopā ar sīpoliem un pēc tam sajauc ar svaigi vārītiem makaroniem.
Padomju sabiedriskajā ēdināšanā pastāvēja pavisam cits standarts: liellopu gaļu vispirms lielos gabalos vārīja milzīgos katlos, lai iegūtu buljonu. Pēc tam gatavo gaļu izņēma, sagrieza, samala gaļas mašīnā un apcepa. Visbeidzot to sajauca ar makaroniem.
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Tieši šis daudzpakāpju apstrādes process radīja sanitāro risku. Vārīšana iznīcināja lielāko daļu mikroorganismu, taču pēc tam gaļa vēlreiz tika pakļauta vairākiem apstrādes posmiem. Jau pagatavotais produkts nonāca saskarē ar nažiem, griešanas dēļiem, gaļas mašīnām, traukiem un pavāru rokām.
Turklāt pēc gaļas sasmalcināšanas palielinājās baktēriju vairošanās risks. Sasmalcinātiem un maltās gaļas produktiem nepieciešama īpaši rūpīga apstrāde – to virsmas laukums ievērojami palielinās, bet, neievērojot pareizu temperatūras režīmu, mikroorganismiem rodas labvēlīgi apstākļi, lai vairotos. Tāpēc liels daudzums iepriekš sagatavotas gaļas masas, kas ilgāku laiku gaidīja pasniegšanu, varēja radīt papildu saindēšanās risku.
Kāpēc gaļu prasīja atkārtoti termiski apstrādāt
1976. gada sanitārajos noteikumos sabiedriskās ēdināšanas iestādēm ēdieni no sasmalcinātas vārītas gaļas bija minēti atsevišķi. Turklāt pavāriem bija obligāti jāveic atkārtota termiskā apstrāde. Sagriezta vai gaļas mašīnā samalta vārīta gaļa bija vēlreiz jāuzvāra buljonā vai rūpīgi jāapcep.
Līdzīga prasība bija iekļauta arī 1980. gada rokasgrāmatā par ēdiena gatavošanu Padomju armijai un Jūras kara flotei. Tajā bija atsevišķa oficiāla makaronu flotes gaumē recepte. Vārītu liellopu gaļu samala gaļas mašīnā, apcepa, sajauca ar makaroniem un pēc tam visu maisījumu vēlreiz uzkarsēja. Atsevišķi tika uzsvērts, ka ēdiens jāgatavo tieši pirms tā izsniegšanas militārpersonām.
Kur makaronus flotes gaumē aizliedza vēl agrāk
Daudz stingrākas prasības bija spēkā vietās, kur virtuves iespējas bija ierobežotas vai bija grūtāk nodrošināt atbilstošu temperatūras režīmu.
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1973. gada sanitārie noteikumi kolhozu un sovhozu lauka nometņu ēdināšanas punktiem nepārprotami aizliedza pasniegt makaronus flotes gaumē. Tajā pašā aizliegto ēdienu sarakstā bija arī galerts, gaļas un zivju ēdieni želejā, kā arī pankūkas ar maltās gaļas pildījumu.
Šāda ierobežojuma loģika bija saistīta ar lauka ēdnīcu darba apstākļiem. Ēdienu nācās gatavot vai nogādāt vietās, kur nodrošināt pienācīgu uzglabāšanu aukstumā bija sarežģītāk nekā pastāvīgā pilsētas ēdnīcā. Gatavo ēdienu varēja pārvadāt termosos, bet ilgstoša uzglabāšana palielināja sanitāro prasību pārkāpšanas risku.
Bērnu iestādēs ēdienu izņēma no ēdienkartes
Vēl stingrāk pret šādiem ēdieniem izturējās bērnu ēdināšanā. 1985. gada noteikumos pirmsskolas iestādēm makaroni flotes gaumē bija iekļauti aizliegto ēdienu sarakstā līdzās pastētēm, galertam un pankūkām ar gaļas pildījumu. Līdzīgi ierobežojumi bija spēkā arī sanatorijās un citās iestādēs, kurās ēdināja bērnus.
Valsts nevēlējās paļauties uz to, ka sarežģītais gaļas apstrādes process ikreiz tiks veikts bez kļūdām. Tāpēc potenciāli riskanto ēdienu vienkārši izņēma no ēdienkartes.
Kad PSRS makaronus flotes gaumē aizliedza pilnībā
Pēdējais solis tika sperts 1991. gada pavasarī. Jaunajos sanitārajos noteikumos sabiedriskās ēdināšanas iestādēm makaroni flotes gaumē jau bija tieši iekļauti to ēdienu sarakstā, kurus aizliegts gatavot ēdnīcās un kafejnīcās. Šie noteikumi bija spēkā visā Padomju Savienībā.
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Mājas apstākļos šis ēdiens ir drošs, ja to pareizi pagatavo un ievēro higiēnas prasības. Nelielas porcijas parasti tiek apēstas uzreiz, savukārt jēlā maltā gaļa cepšanas laikā tiek pilnībā termiski apstrādāta.
Vienlaikus pašlaik spēkā esošie ēdināšanas noteikumi bērnudārzos, skolās un bērnu nometnēs ierobežo makaronu flotes gaumē gatavošanu – turklāt ne tikai ar gaļu, bet arī ar sieru. Savukārt kafejnīcās un restorānos šāda aizlieguma nav.