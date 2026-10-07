Gadu desmitiem visi domāja, ka tā bija Šārona Stouna. Maikls Duglass beidzot atklāj, ar kuru “Pamatinstinkts” aktrisi viņam patiesībā bija romāns
Holivudas aktieris Maikls Duglass jaunajos memuāros “One Helluva Ride” nolēmis vairs neslēpt vairākus savas privātās dzīves noslēpumus. 82 gadus vecais aktieris atklājis, ka 1992. gada erotiskā trillera “Pamatinstinkts” (“Basic Instinct”) uzņemšanas laikā viņam izveidojušās attiecības ar vienu no filmas aktrisēm.
Tolaik daudzi uzskatīja, ka Duglasam aizkadrā bijis romāns ar viņa ekrāna partneri Šāronu Stounu. Tomēr aktieris tagad atklājis – tā neesot bijusi Stouna. Izrādās, ka patiesībā Duglasa uzmanību bija piesaistījusi aktrise Džīna Triplhorna, kura filmā atveidoja policijas psiholoģi Betu Gārneri un bija arī Duglasa tēla Nika Kerena mīļākā.
“Patiesība ir tāda, ka es ļoti stipri iemīlējos Džīnā, neraugoties uz gandrīz 20 gadu vecuma starpību,” memuāros raksta Duglass.
Aktieris atzīst, ka jūtas bijušas tik nopietnas, ka viņš pat apsvēris iespēju oficiāli pamest savu toreizējo sievu Diandru Lukeri. “Es biju gatavs oficiāli pamest sievu Džīnas dēļ. Es biju kā traks pēc viņas,” raksta aktieris.
Tajā laikā Duglass joprojām bija precējies ar Lukeri, lai gan pats apgalvo, ka abi jau bijuši šķirti un dzīvojuši atsevišķi. Lukere laulības šķiršanu oficiāli pieprasīja 1995. gadā.
Pēc Duglasa teiktā, attiecības ar Triplhornu turpinājušās visu “Pamatinstinkta” filmēšanas laiku, taču pēc darba pie filmas pabeigšanas abi devušies katrs savu ceļu. “Es viņu vienmēr atcerēšos kā brīnišķīgu aktrisi un patiesi lielisku sievieti, ar kuru man ļoti paveicās pavadīt laiku kopā,” raksta Duglass.
Erotiskajā trillerī “Pamatinstinkts” Maikls Duglass atveidoja slepkavību izmeklētāju Niku Kerenu, kurš sāk izmeklēt brutālu slepkavību un nonāk noslēpumainās rakstnieces Ketrīnas Tramelas, kuru spēlēja Šārona Stouna, valdzinājumā. Triplhornas varone Beta Gārnere bija policijas psiholoģe un viena no Kerena bijušajām mīļākajām.
Tomēr tas nav vienīgais sens Holivudas noslēpums, kuru Duglass savos memuāros nolēmis atklāt.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka aktieris arī pirmo reizi publiski apstiprinājis, ka viņam bijis romāns ar Ketlīnu Tērneri filmas “Dēka ar akmeni” uzņemšanas laikā 1984. gadā. Vairāk nekā 40 gadus abi aktieri bija nolieguši, ka aizkadrā viņus vienojušas romantiskas attiecības.
Duglass atklājis, ka abi centušies romānu slēpt ne vien no sabiedrības, bet arī no pārējiem filmas aktieriem un uzņemšanas grupas. Pēc filmēšanas dienām viņi slepus devušies viens pie otra.
Attiecības beigušās pēc tam, kad filmēšanas laukumā ieradusies Duglasa sieva Diandra kopā ar abu dēlu Kameronu. Pēc aktiera teiktā, viņa Tērnerei skaidri likusi saprast, ka laulība vēl nav beigusies.
Duglass un Lukere pēc 23 laulībā pavadītiem gadiem oficiāli izšķīrās 2000. gadā. Tā paša gada novembrī aktieris apprecējās ar Ketrīnu Zetu-Džounsu. Abu laulībā dzimuši divi bērni – dēls Dilans un meita Kerisa.