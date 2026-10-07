Aktrise Ambera Hērda pārsteidz ar iespaidīgu rezultātu savā pirmajā pusmaratonā
Aktrise Ambera Hērda pēdējā laikā arvien nopietnāk pievērsusies skriešanai un jau paspējusi uzrādīt iespaidīgus rezultātus sacensībās.
Šīs vasaras sākumā filmas “Akvamens” zvaigzne Madridē piedalījās savās pirmajās oficiālajās sacensībās, veicot desmit kilometru distanci. Kā vēsta “Marathon Handbook”, Hērda finišēja 44 minūtēs un 15 sekundēs, vidēji vienu kilometru noskrienot četrās minūtēs un 25 sekundēs.
Tagad 40 gadus vecā aktrise savā “Instagram” kontā atklājusi, ka aizvadījusi arī savu pirmo pusmaratonu. 21,1 kilometru garo distanci Hērda pieveikusi vienā stundā un 39 minūtēs, vidēji kilometru skrienot četrās minūtēs un 41 sekundē.
Rezultāts ir ievērojami labāks par vidējo sieviešu sniegumu. Saskaņā ar vietnes “Running Level” datiem visu vecumu sieviešu vidējais pusmaratona finiša laiks ir aptuveni divas stundas, kas nozīmē, ka Hērda distanci pabeigusi vairāk nekā 20 minūtes ātrāk.
Arī salīdzinājumā ar sava vecuma skrējējām aktrises rezultāts ir ļoti augsts. 40 gadus vecām sievietēm par augsta līmeņa rezultātu tiek uzskatīts finišs vienā stundā, 49 minūtēs un 37 sekundēs, savukārt elites līmeņa robeža ir viena stunda, 38 minūtes un 40 sekundes. Hērdas rezultāts no elites rādītāja atpaliek vien nedaudz.
“Running Level” aplēses liecina, ka ar šādu rezultātu viņa ir ātrāka par aptuveni 80% sava vecuma skrējēju.
Vēl iespaidīgāks bijis aktrises sniegums desmit kilometru distancē. Viņas rezultāts – 44 minūtes un 15 sekundes – tiek klasificēts kā elites līmenis un ir gandrīz desmit minūtes labāks par sieviešu vidējo 10 kilometru rezultātu – 54 minūtēm un 13 sekundēm.
Hērda par savu aizraušanos ar skriešanu runājusi jau iepriekš. 2018. gadā aktrise dalījusies, ka skriešana viņai palīdz mazināt stresu, sakārtot domas un atkal koncentrēties.
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Spriežot pēc aktrises publiskotajiem ierakstiem, pirmā pusmaratona pieredze viņai sagādājusi ne tikai labu rezultātu, bet arī lielu gandarījumu.
Kā zināms, pēc skaļās tiesvedības ar bijušo vīru Džoniju Depu Hērda pameta ASV un pārcēlās uz Spāniju, kur vēlējās dzīvot mierīgāk un pasargāt savu ģimeni no pastiprinātas sabiedrības uzmanības.