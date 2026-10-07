Artūrs Uškāns ar Ievu Akurateri un Leonu Sējānu ieraksta postpanka noskaņās balstītu dziesmu "Tāls radio"
Mūziķis Artūrs Uškāns kopā ar dziedātāju Ievu Akurateri un grupas “Pērkons” ģitāristu Leonu Sējānu ierakstījis jaunu dziesmu "Tāls radio".
"Tagad radio ir tuvs – klausāmies savā pilsētā bāzētas FM stacijas, bet dziesma sāka tapt laikā, kad radio vēl bija tāls – īsviļņu diapazonā klausījāmies “Amerikas balsi” un BBC,” stāsta Artūrs Uškāns. Dziesmas tekstu un mūziku viņš pabeidzis pirms aptuveni desmit gadiem, kad dzīvoja, kā pats saka, Pļavnieku “deviņstāvu rajonā”, un toreiz piedāvājis to kopā nodziedāt Ievai Akuraterei.
Līdz studijas ierakstam gan bija jāgaida. “Koncerta Ukrainas atbalstam aizkulisēs ar Ievu un Leonu Sējānu sarunājām, ka dziesma beidzot jāieraksta. Tas ir izdarīts! Paldies Ievai un Leonam par foršo sadarbību!” saka mūziķis. Viņš piebilst, ka “Tāls radio” ir postpanka noskaņās balstīta dziesma par vientulību un nelielu smeldzi pēc zudušā, tomēr galvenā doma paliek optimistiska: “Rokenrols vēl dzīvs, tātad viss būs labi.”
Dziesmā skan Ievas Akurateres balss un Leona Sējāna ģitārspēle, savukārt Artūrs Uškāns dzied, ir iespēlējis basģitāras, klavieru un sintezatora partijas, programmējis bungas. Tāpat viņš ir dziesmas mūzikas un teksta autors un producents, kā arī dziesmas videoklipa idejas autors, producents, režisors un montāžas autors. “Tāls radio” mūzikas ieraksts un video tapa studijā “Etnisko skaņu laboratorija”.
Jaunā dziesma nāk klajā laikā, kad Artūrs Uškāns gatavojas savam jubilejas festivālam, kas šoruden notiks Rēzeknē, Valmierā un Ulbrokā. Trijos koncertos kopā ar jubilāru uz skatuves kāps dažādos viņa dzīves un muzikālās darbības posmos sastapti draugi un kolēģi – dziedātājas Ieva Akuratere un Brigita Reisone, kura ir drosmīgi apņēmusies līdz koncertiem savest kārtībā balsi; aktrise Raimonda Vazdika, mūziķis Juris Ostrovskis, ģitāristu trio “A3” – Armands Alksnis, Armands Ozoliņš un Armands Varslavāns –, etnogrupa “Ogas”, grupa “Laimas muzykanti”, etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis” un Rīgas Stradiņa universitātes jauktais koris “Rīga”. Par pavadījumu koncertos gādās instrumentālā grupa Matīsa Uškāna vadībā.
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“Protams, uz visiem trim koncertiem gribu aizvest daļu Latgales, no kuras pats nāku. Pirms desmit gadiem savā iepriekšējā jubilejas koncertā Latgales vēstniecībā "Gors" smejoties pajokoju, ka tagad došos “okupēt” Rīgu. Taču, kā izrādījās, Rīgu nevis “okupēju”, bet ieguvu daudz draugu, un daļa no viņiem arī piedalīsies koncertos,” stāsta Uškāns. Koncertos skanēs arī dziesmas, kuras viņš izpildīja LTV šovā “Pārdziedi mani!”, gaidāmi pirmatskaņojumi un dažādi muzikāli pārsteigumi, tostarp sen iecerēts duets ar Raimondu Vazdiku.
Jubilejas koncertu muzikālo amplitūdu mūziķis raksturo kā ceļu “no kora un opermūzikas līdz hārdrokam”. Programmā līdzās Žorža Bizē “Habanera” no operas “Karmena” un Raimonda Paula dziesmai “Latgalei” skanēs arī paša Uškāna rakstītās dziesmas un tautasdziesmu apdares – “Dzeiveite”, “Braucamā dziesma”, “Vokors īt” – un citi skaņdarbi.
Artūra Uškāna jubilejas festivāla koncerti notiks:
- 31. oktobrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors";
- 12. novembrī Valmieras kultūras centrā;
- 26. novembrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”.