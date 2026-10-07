Atklāts seriāla "Glābējzvans" zvaigznes Denisa Haskinsa nāves cēlonis
Kļuvis zināms aktiera Denisa Haskinsa nāves cēlonis. Seriāla “Glābējzvans” zvaigzne, kurš skatītājiem vislabāk palicis atmiņā kā skolas direktors Ričards Beldings, 27. septembrī nomira 75 gadu vecumā.
Atsaucoties uz Losandželosas apgabala Sabiedrības veselības departamenta informāciju, tiek vēstīts, ka Haskinsa tiešais nāves cēlonis bijusi Parkinsona slimība. Miršanas apliecībā norādīti arī vairāki citi veselības traucējumi, tostarp kairinātās zarnas sindroms, depresija, paaugstināts asinsspiediens un labdabīga prostatas hiperplāzija.
Aktieris nomira Bērbenkā, Kalifornijā. Pirms nāves viņš dzīvoja aprūpes iestādē. Haskinsa bijusī sieva Sāra Kinjonesa medijam norādījusi, ka aktieris par savu diagnozi neesot stāstījis pat tuvākajiem cilvēkiem.
Ziņa par Haskinsa nāvi tika apstiprināta septembra beigās. Viņa aģents Džejs Šahers to nodēvēja par traģisku zaudējumu un uzsvēra, ka aktieris īpaši augstu vērtējis savus fanus. “Visi mīlēja misteru Beldingu, bet tie no mums, kuri pazina pašu Denisu, viņu mīlēja vēl vairāk,” paziņojumā rakstīja Šahers. Viņš piebilda, ka Haskinsam vienmēr atradies laiks sarunām ar skatītājiem un viņš ļoti novērtējis savu fanu atbalstu.
Haskinss seriālā “Glābējzvans” debitēja 1989. gadā un skolas direktora Beldinga lomu spēlēja visas četras seriāla sezonas līdz tā noslēgumam 1993. gadā. Kopā ar viņu seriālā filmējās Marks Pols Goselārs, Dastins Daimonds, Tifānija Tīsena, Mario Lopess, Elizabete Bērklija un Lārka Vorhīsa.
Vēlāk Haskinss atgriezās Beldinga lomā seriāla turpinājumā, kas tika demonstrēts no 1993. līdz 2000. gadam. Šo tēlu viņš vēlreiz atveidoja arī 2015. gadā Džimija Felona vakara šova skečā.
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Aktiera karjera gan neaprobežojās tikai ar “Glābējzvans". Kopš debijas televīzijā 1979. gadā viņš piedalījās arī tādos projektos kā “Mad Men”, “Hot in Cleveland”, “Jauniņā” un filmā “Miljoniem iespēju, kā atdot galus”.
Pēc Haskinsa nāves viņu pieminēja arī bijušie kolēģi. Aktieris Mario Lopess rakstīja, ka, lai gan Haskinss seriālā spēlējis direktoru, filmēšanas laukumā viņš pats bijis “vislielākais bērns”. “Ja tu viņu pazini, tu viņu mīlēji,” rakstīja Lopess, piebilstot, ka vienmēr būs pateicīgs par kopīgajiem smiekliem, atmiņām un draudzību.
Arī Lārka Vorhīsa norādīja, ka gandrīz četrdesmit gadus ilgā pazīšanās ar Haskinsu bijusi viena no lielākajām svētībām viņas dzīvē. Viņa kolēģi raksturoja kā uzticamu draugu un cilvēku ar laipnu un maigu sirdi.