"Zelta mikrofona" laureātu salidojums
6. oktobrī mākslas centrā "Zuzeum" valdīja īsta svētku atmosfēra – uz "Zelta mikrofona" laureātu salidojumu vienuviet pulcējās pašmāju mūzikas ...
FOTO: Olga Rajecka, Ella, Emīlija un citas zvaigznes "Zelta mikrofona" laureātu salidojumā
Mākslas centrā "Zuzeum" otrdien, 6. oktobrī, norisinājies Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" laureātu salidojums.
Mākslas centrā valdīja īsta svētku atmosfēra – vienuviet pulcējās pašmāju mūzikas zvaigznes, tostarp Olga Rajecka, Ella un Emīlija, producenti, komponisti un mediju pārstāvji.
Salidojums kalpoja ne tikai kā lieliska atkalredzēšanās iespēja, bet arī kā simbolisks sākumpunkts gatavošanās procesam nākamā gada lielākajam notikumam mūzikas dzīvē.
Salidojuma dalībnieki diskutēja par balvas vērtēšanas procesu un tās nākotni. Tāpat klātesošajiem bija ekskluzīva iespēja baudīt dokumentālās filmas "30 gadi Latvijas mūzikā" otrās daļas pirmizrādi.
Līdz ar salidojumu ir oficiāli atklāta ierakstu pieteikšana nākamajai balvai. Organizatori atgādina, ka Latvijas mūzikas autori, izpildītāji, producenti un izdevēji var pieteikt aizvadītajā gadā izdotos ierakstus, lai pretendētu uz nominācijām un "Zelta mikrofonu".
Ierakstus var iesniegt līdz 1. decembrim, savukārt līdz 21. novembrim darbu iesniegšana ir bez maksas. Balvai iespējams pieteikt ierakstus, kas izdoti Latvijā no 2025. gada 2. decembra līdz 2026. gada 1. decembrim.
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Plānots, ka nākamā "Zelta Mikrofons" svinīgā apbalvošanas ceremonija norisināsies 2027. gada 16. janvārī.