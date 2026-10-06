70 gadu vecumā miris R&B leģenda Fredijs Džeksons
70 gadu vecumā miris amerikāņu R&B dziedātājs Fredijs Džeksons (Freddie Jackson), kurš 20. gadsimta 80. gados kļuva par vienu no žanra atpazīstamākajām balsīm. Par viņa nāvi otrdien paziņojusi dziedātāja ģimene.
Ģimene pavēstījusi, ka Džeksons pirmdienas vakarā “devies atpūsties”. Nāves iemesls pagaidām nav atklāts.
Tuvinieki mūziķi atceras ne tikai kā leģendāru dziedātāju, bet arī kā “laipnu un dāsnu dvēseli”, kurš no visas sirds mīlējis savus fanus, ģimeni, draugus un mūziku.
“Gadu desmitiem viņš mums dāvāja dziesmas, kas kļuva par skaņu celiņu mūsu mīlas stāstiem, svinībām un visdārgākajām atmiņām. Šī dāvana dzīvos mūžīgi,” teikts ģimenes paziņojumā.
Džeksons īpaši lielus panākumus guva 80. gados, kad viņa dziesmas regulāri nonāca mūzikas topu augšgalā. Viņa pazīstamākie hiti ir “You Are My Lady”, “Rock Me Tonight (For Old Times Sake)”, “Have You Ever Loved Somebody” un “Jam Tonight”.
Dziedātāja ģimene norādījusi, ka tuvākajās dienās tiks paziņota informācija par bēru norisi, kā arī iespējām godināt Džeksona piemiņu un muzikālo mantojumu.