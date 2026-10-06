“Dzīve tomēr ir skaista!” Apprecējusies Olgas Kambalas meita Loreta
Uzņēmējas un sabiedrībā zināmas personas Olgas Kambalas vidējā meita Loreta kļuvusi par sievu. Par priecīgo notikumu sociālajos tīklos pavēstījusi Olga, publicējot video no meitas īpašās dienas.
“Šodien mana Loreta kļuva par sievu!” pie video vietnē “Instagram” raksta Olga. Viņa neslēpj savas emocijas par meitas kāzām: “Vēl joprojām ir grūti noticēt, ka šī skaistā diena ir mūsu realitāte.”
Olga arī pateikusies ikvienam, kurš jaunajai ģimenei veltījis sirsnīgus apsveikumus un labus vārdus. “Milzīgs paldies ikvienam par sirsnīgajiem apsveikumiem, mīlestību un skaistajiem vārdiem! Dzīve tomēr ir skaista,” viņa raksta.
Jau vēstīts, ka 2025. gada decembrī Olga Kambala pavēstīja par meitas Loretas saderināšanos. Toreiz sociālajos tīklos viņa publicēja video un emocionālu ierakstu, atklājot, ka Loreta bildināta.
“Vakar mana sirds piedzīvoja sprādzienu no laimes… Mana meita Loreta tika bildināta. Un, kaut arī viņa dzīvo tik tālu prom, tajā brīdī šķita, ka attālums starp mums vienkārši izkusa,” toreiz rakstīja Olga.