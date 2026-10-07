Kāpēc Sāra Džesika Pārkere gadiem glabā Kerijas Bredšovas tērpus, bet nekad tos nevalkā?
Sāra Džesika Pārkere atklājusi, kāpēc nekad nevalkā tērpus, kuros savulaik filmējās seriālā "Sekss un lielpilsēta", lai gan leģendārās Kerijas Bredšovas garderobe joprojām glabājas pie viņas.
Sarunā ar žurnālu “People” aktrise atklāja, ka pati nekad nevalkā apģērbu, ko savulaik nēsāja viņas atveidotā Kerija Bredšova. Par to viņa pastāstīja Ņujorkas baleta 2026. gada rudens galā pasākumā.
“Nē, es nekad nevalkāju neko no seriāla garderobes. Visi tērpi man joprojām ir – esmu tos saglabājusi kā arhīvu, taču es šīs drēbes nenēsāju. Nekad neesmu nēsājusi,” norādīja Pārkere. Aktrise arī paskaidroja, kāpēc tik stingri nodala savu personīgo stilu no slavenās varones garderobes.
Sāras Džesikas Pārkeres zīmīgākie tērpi kulta seriālā "Sekss un lielpilsēta"
“Kerija Bredšova un es esam divas pilnīgi atšķirīgas personības. Tas būtu tāpat, kā ikdienā staigāt Sāras Sandersones kostīmā,” viņa sacīja, atsaucoties uz sevis atveidoto raganu filmā “Hokuss pokuss”.
Kerijas Bredšovas garderobe Pārkeres īpašumā ir jau kopš seriāla pirmsākumiem. Aktrise savulaik parūpējās, lai līgumā tiktu iekļauts īpašs nosacījums, kas ļāva viņai paturēt visus filmēšanās laikā izmantotos tērpus un aksesuārus.
Keriju Bredšovu Pārkere atveidoja visās sešās seriāla “Sekss un lielpilsēta” (“Sex and the City”) sezonās no 1998. līdz 2004. gadam. Viņa pie šīs lomas atgriezās arī divās pilnmetrāžas filmās 2008. un 2010. gadā, kā arī seriāla turpinājumā “Un tā tas laiks paiet...” (“And Just Like That...”), kas tika demonstrēts no 2021. līdz 2025. gadam.
Sāra Džesika Pārkere seriāla "Un tā tas laiks paiet..." 3. sezonas filmēšanas laukumā
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Atvadoties no tēla, kas viņu pavadījis gandrīz trīs desmitgades, Pārkere rakstīja: “Kerija Bredšova 27 gadus noteikusi manas profesionālās dzīves ritmu. Man šķiet, ka no visiem saviem tēliem tieši viņu esmu mīlējusi visvairāk.”
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Tiesa, 2025. gada augustā Pārkere žurnālam “People” atzina, ka dažus no arhīvā glabātajiem tērpiem tomēr reizēm ir uzvilkusi arī ārpus filmēšanas laukuma – taču tas noticis ļoti reti un rūpīgi izvēlētos gadījumos. “Man nav nekādas vēlēšanās sapludināt savu dzīvi ar Kerijas dzīvi vai padarīt viņu par daļu no savas ikdienas,” toreiz sacīja aktrise.