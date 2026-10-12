Andželinas Džolijas rokraksts tiešām ir nesalasāms, vai arī esam zaudējuši spēju atšifrēt ar roku rakstītu tekstu?
Aktrises Andželinas Džolijas ar roku rakstīta pateicības vēstule kļuvusi par savdabīgu pārbaudījumu interneta lietotājiem – daudzi cenšas saprast, kas tajā īsti rakstīts.
Vai jūs spētu izlasīt Andželīnas Džolijas rokrakstu? Šādu jautājumu pēdējās dienās uzdod daudzi interneta lietotāji pēc tam, kad sociālajos tīklos no jauna uzmanību piesaistījusi aktrises 2023. gadā rakstīta pateicības vēstule.
Džolija to adresējusi kāda luksusa kūrorta darbiniekiem Grieķijā, kur viņa uzturējās, filmējoties 2024. gada biogrāfiskajā filmā “Marija” (“Maria”) par operdziedātāju Mariju Kallasu. Vēstuli internetā aplūkojuši miljoniem cilvēku, un daudzi mēģinājuši atšifrēt aktrises grūti salasāmo rokrakstu.
Daļa cilvēku uzskata, ka Džolijas rakstīto ir sarežģīti saprast pat tiem, kuri prot lasīt rokrakstu. Citi savukārt prāto, vai ažiotāža ap vēstuli vairāk neliecina par to, cik ļoti mainījušies mūsu rakstīšanas un lasīšanas paradumi. “Z paaudzei jāiemācās lasīt rokrakstu, lai viņi varētu izlasīt Andželinas Džolijas rakstītās zīmītes!” – jokoja kāds komentētājs.
Arī citu slavenību rokraksti izraisījuši plašas diskusijas, tiesa, pavisam atšķirīgu iemeslu dēļ. Aktiera Džeikoba Elordi fani bija pārsteigti, ieraugot viņa rokrakstu reklāmas video pirms pagājušā gada ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijas. Daži komentētāji jokoja, ka izskatoties pēc tāda cilvēka rokraksta, “kurš zīmuli tur kā bērns, kas zīmē ar krītiņu”. Citi savukārt pieļāva, ka aktieris vienkārši pajokojis, jo uz Kinoakadēmijas aicinājumu kaut ko uzrakstīt viņš bija atbildējis: “Esi smieklīgs, kad vari.”
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Mileniāļiem (Y paaudzei, kas dzimusi no 1981.-1996. gadam) un X paaudzes (dzimusi no 1965.-1980. gadam) pārstāvjiem rakstīšana ar roku savulaik bija neatņemama skolas gadu sastāvdaļa. Taču, datoru tastatūrām un ekrāniem mūsdienās arvien biežāk aizstājot pildspalvu un papīru, mainās arī mūsu attiecības ar rakstīšanu ar roku. Vai esam vienkārši atradinājušies no tās un prasme rakstīt rokrakstā pamazām varētu izzust pavisam?
Kā skolās mācīja rakstīt ar roku
Rokraksta apguve ASV skolu mācību programmās nostiprinājās 19. gadsimtā (Eiropā rokraksta un glītrakstīšanas tradīcijas bija izkoptas jau vairākus gadsimtus agrāk). Bērni vispirms mācījās rakstīt drukātiem burtiem, bet ap trešo klasi – tos savienot, lai rakstītu ātrāk un plūstošāk. 20. gadsimta sākumā glītrakstīšanai bija pat ļoti stingri noteikumi – skolēniem mācīja vienādi veidot burtus un rakstīt ritmiskām kustībām, bet kreiļiem lika izmantot labo roku. Par to liecina Smitsona Nacionālā Amerikas vēstures muzeja apkopotā informācija.
Situācija mainījās līdz ar tehnoloģiju ienākšanu skolās – 20. gadsimta 30. gados parādījās rakstāmmašīnas, bet 80. gadu beigās arī datori. Ap 2010. gadu rokraksta apguve ASV skolās jau sāka zaudēt agrāko nozīmi, priekšroku arvien vairāk dodot rakstīšanai ar tastatūru.
Atšķirīgā reakcija uz Andželinas Džolijas vēstuli varētu būt paaudžu pieredzes jautājums. Aiovas universitātes izglītības koledžas profesors Šons Datčuks atzina, ka jaunākiem cilvēkiem šādu rokrakstu nereti ir grūtāk izlasīt nevis spēju trūkuma dēļ, bet gan tāpēc, ka skolā viņi to apguvuši pavisam nedaudz vai nav mācījušies vispār.
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Tā kā rokrakstā burti var ievērojami atšķirties no drukātajiem burtiem, cilvēkiem, kuri nekad nav mācījušies tos lasīt un rakstīt, var būt grūti saprast gan ar roku rakstītas vēstules, gan vēsturiskus dokumentus.
Denveras Universitātes psiholoģe Zoja R. Smita pieder mileniāļu paaudzei. Pamatskolā viņa apguva gan rokrakstu, gan rakstīšanu ar tastatūru, taču pēc sestās klases turpinājās tikai datorrakstīšanas apmācība. Tomēr arī Smita spējusi izlasīt tikai aptuveni pusi Džolijas vēstules, bet pārējo nācies mēģināt saprast pēc konteksta.
Rokraksts atgriežas modē
Pēdējos gados interese par rokraksta apgūšanu ASV atkal pieaug. Daļa politiķu un vecāku ir nobažījušies, ka bērni zaudē vērtīgu prasmi.
Piemēram, Indianas štata republikāņu senatore Džīna Leisinga vairāk nekā desmit gadus centusies panākt, lai štatā tiktu pieņemts likums, kas skolām uzliktu par pienākumu mācīt rokrakstu.
2018. gadā Leisinga norādīja, ka atteikšanās no rokraksta apguves novedusi pie situācijas, ka daļa pusaudžu nespēj pat parakstīties uz dokumentiem vai autovadītāja apliecības. Viņa arī uzsvēra, ka izveidojusies ievērojama atšķirība starp valsts un privāto skolu audzēkņiem. Kādā štata aptaujā 91% privāto skolu, kas sniedza atbildi, norādīja, ka māca rokrakstu, savukārt valsts skolās tādu bija tikai 52%.
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Šobrīd vairāk nekā 20 ASV štatos pieņemti likumi, kas paredz rokraksta mācīšanu valsts skolās.
Dreksela universitātes rakstpratības profesore Mērija Džīna Tese Dekarlo norāda – lai gan interese par rokrakstu atgriežas, tā atkārtota ieviešana skolās var nebūt tik vienkārša. Viņa vērsusi uzmanību uz to, ka daudzi mūsdienu skolotāji – un arī topošie pedagogi – paši nekad nav apguvuši rokrakstu. Turklāt, lai to pienācīgi iemācītu bērniem, nedēļā var būt nepieciešamas aptuveni 70 minūtes. Tas savukārt radot jautājumu – kur jau tā noslogotajā mācību programmā atrast tam laiku?
Vai Džolijas vēstule tiešām ir tik grūti salasāma?
Profesors Šons Datčuks norāda, ka rokraksta salasāmība ir atkarīga ne tikai no lasītāja prasmēm, bet arī no paša rakstītāja. Lai gan pastāv vispārējs priekšstats par to, kā burtiem vajadzētu izskatīties, cilvēku spēja un gatavība pieņemt dažādus rokrakstus ievērojami atšķiras.
“Tas, kas vienam šķiet viegli salasāms, citam var būt pilnīgi nesaprotams,” viņš skaidroja. Nozīme ir arī pieredzei, motivācijai un tam, kam konkrētais teksts paredzēts. Cilvēki parasti raksta rūpīgāk, ja vēstījums ir svarīgs un domāts tuvam cilvēkam, savukārt steigā rokraksts mēdz kļūt daudz grūtāk salasāms.