Viesi Jaunajā Rīgas teātrī ierodas lūkot iestudējuma "Vējdzirnavas" pirmizrādi
2026. gada 6. oktobrī pirmizrādi piedzīvoja sezonas pirmais iestudējums Jaunajā Rīgas teātrī – režisors un mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis iestudējis ...
FOTO: Zatleri, Šipkēvici, Gaiļi, Ilze Auzere, Lelde Ceriņa, Džilindžers un citi dodas lūkot JRT pirmizrādi "Vējdzirnavas"
Otrdien, 6. oktobrī, pirmizrādi piedzīvoja sezonas pirmais iestudējums Jaunajā Rīgas teātrī – režisors un mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis iestudējis rakstnieces Ingas Ābeles lugu "Vējdzirnavas".
Lauku īpašums palicis bez saimnieka. Sabrauc radinieki/mantinieki, un… sākas. Vecais stāsts mūslaiku Latvijas kontekstā. Režisors Alvis Hermanis bilst: “Ingas Ābeles lugā melodramatiskās un citas kaislības par attiecībām, naudu, ģimenes lietām iegūst poētisku un eksistenciālu vispārinājumu un top par metaforu tautai, kuras sākums un beigas ir viena liela mistērija. Lugas tēli – kā veļi, kas klīst pa novītušu puķu pļavām, visapkārt migla, un nevar saprast: vai tas ir vēls vakars vai agrs rīts.”
Luga “Vējdzirnavas” tapusi 2010. gadā ar apakšvirsrakstu “Dzīve-sapnis divās daļās”. Šodien sarunā par lugu autore Inga Ābele atzīst: “Tagad staigā kalni un jūras mainās. Notiek milzīgas svārstības. Bet kad tie kalni pārkārtosies… Ir jādzīvo cauri. Jāuztur vārds. Stiprs un spēkā. Dzīve, kas ir saņemta rokās, tas ir teātris. Tāpat ir ar visu. Zemi vajag tiešām saņemt rokās. Pa īstam. Un sajust, ko tā tev saka.”
Izrādes scenogrāfiju veido Alvis Hermanis un gaismu mākslinieks Niks Cipruss. Kostīmu māksliniece – Jana Čivžele. Lomās - Gerds Lapoška, Kristīne Krūze, Gundars Āboliņš, Sandra Kļaviņa, Andris Keišs, Jānis Skutelis, Agate Krista, Inga Ungure, Zane Daudziņa, Liena Šmukste un Kajs Hermanis.