Kļičko ceļ trauksmi par mirušās Heidenas Panetjēras rotaslietām - tās, iespējams, nonākušas lombardā
Bijušais bokseris Vladimirs Kļičko vērsies tiesā ar lūgumu piešķirt viņam tiesības rosināt izmeklēšanu saistībā ar viņa bijušās partneres, aktrises Heidenas Panetjēras, pazudušajām mantām. Kļičko uzskata, ka daļa aktrisei piederošo rotaslietu varētu būt nodota lombardā.
Saskaņā ar tiesas dokumentiem Kļičko ir aizdomas, ka kāda persona, kura agrāk bijusi saistīta ar Panetjēru un nav viņas ģimenes loceklis, lombardā nodevusi daļu aktrisei piederošo mantu. Viņš pieļauj, ka runa varētu būt par rotaslietām.
Kļičko norādījis, ka lombards atteicies sniegt detalizētu informāciju par konkrētajām mantām, kamēr ar uzņēmumu nav sazinājušies tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji. Bijušais bokseris bažījas, ka bez policijas iesaistes priekšmeti varētu tikt pārdoti citām personām.
Šis jautājums aktualizēts saistībā ar Kļičko centieniem kļūt par oficiālo aizbildni abu kopīgajai meitai Kajai. Viņam jau iepriekš bija piešķirtas vienpersoniskas aizgādības tiesības pār meitu, taču aizbildņa statuss nepieciešams, lai viņš varētu pārstāvēt Kajas intereses jautājumos, kas saistīti ar mātes atstāto mantojumu.
Kļičko tagad vēlas, lai aizbildņa pilnvarās būtu iekļautas arī tiesības lūgt un atļaut tiesībsargājošajām iestādēm izmeklēt Panetjēras mantu iespējamo piesavināšanos un palīdzēt tās atgūt. Viņš uzsver, ka pazudušo īpašumu atrašana var tieši ietekmēt viņu meitas saņemamo mantojumu.
Kļičko savā sākotnējā iesniegumā norādījis uz pazudušām un neuzskaitītām rotaslietām. Viņš arī apgalvojis, ka kāds esot piekļuvis Panetjēras e-pastiem un daļu no tiem izdzēsis. Atsevišķas aktrises mantas, pēc viņa teiktā, atrodoties tiesībsargājošo iestāžu rīcībā, bet citas esot izņēmuši federālie aģenti.
Dokumentos Kļičko arī norādījis, ka neilgi pirms nāves Panetjēra bija nolīgusi apsardzes uzņēmumu, lai aizsargātu savu mājokli un tajā esošās mantas. Tas darīts pēc bažām, ka kāda persona bez atļaujas varētu būt iekļuvusi viņas mājās. Aktrises dizaineru apģērbi esot pārvietoti uz citu vietu, lai nepieļautu to iespējamu paņemšanu.
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Heidena Panetjēra nomira 16. augustā 36 gadu vecumā. Viņas nāves cēlonis bija narkotiku pārdozēšana.