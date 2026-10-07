Problēmas ar alkoholu un atņemti seši bērni - "Ērkšķu šova” Inetas skaudrais stāsts
Sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" dalībnieces Inetas dzīvē alkohols aizņēmis arvien lielāku vietu, līdz sieviete nonākusi situācijā, kurā kopā ar viņu šobrīd nedzīvo neviens no sešiem bērniem. Viņa neslēpj – alkohols ir iemesls, kāpēc bērni viņai ir atņemti, un apziņa par notikušo sagādā milzīgas sāpes.
Inetas dzīvē alkohols bijis klātesošs jau kopš bērnības – arī viņas vecāki lietojuši alkoholu. Problēmas ar dzeršanu saasinājušās pirmajā laulībā. Ineta stāsta arī par vardarbību attiecībās, kurā alkohols bijis klātesošs.
Sieviete atklāj, ka viņai ir seši bērni – vecākajai meitai ir 19 gadu, bet jaunākajai meitai tikai gads. Patlaban bērni dzīvo atsevišķi, un jaunākās meitas Inetai tikušas atņemtas pirms aptuveni pusgada. Projekta trešās sezonas dalībniece un Inetas draudzene Laila cer, ka dalība “Ērkšķos” Inetai palīdzēs saņemt profesionālu palīdzību un beidzot izrauties no atkarības. Arī Ineta pati uz projektu raugās kā uz iespēju atgūt kontroli pār savu dzīvi un kādu dienu atkal būt kopā ar bērniem.
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