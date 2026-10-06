TV
Šodien 15:05
VIDEO: šovu zvaigzne Magone beidzot atrisinājusi savu mājokļa jautājumu
Šovā “Slavenības. Bez filtra” mājokļa jautājums Magonei Liedeskalnai beidzot atrisināts. Pēc sarunām ar tuviniekiem un Dainas tanti dzejniece nolēmusi pagaidām atteikties no plāna iegādāties moduļu māju.
Dainas tante Magonei iesaka nesteigties ar lielām finansiālām saistībām un izmantot to, kas jau ir viņas rīcībā. Līdzīgu viedokli paudusi arī Magones mamma, mudinot meitu rūpīgi izvērtēt, vai šobrīd nepieciešams ieguldīt naudu jaunā mājā. Pēc visu apsvērumu izvērtēšanas Magone nonākusi pie konkrēta lēmuma.
“Pēc ilgām debatēm, galvassāpēm un negulētām naktīm tomēr pieņēmu lēmumu, ka moduļu māju šoruden nekārtosim, bet remontēs to pašu veco, esošo māju,” skaidro Magone. Dzejniece atzīst, ka arī esošajam mājoklim nepieciešami ieguldījumi, tomēr remonts viņas ieskatā būs finansiāli saprātīgāks risinājums nekā jaunas mājas iegāde. Viņa apņēmusies sakārtot māju, atjaunot interjeru un tikt vaļā no vecajām mēbelēm.