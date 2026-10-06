Fani to gaidījuši gadiem: Rovans Atkinsons atgriezīsies mistera Bīna tēlā
71 gadu vecais aktieris Rovans Atkinsons nākamgad atgriezīsies uz teātra skatuves Londonas Vestendā ar savu pirmo komēdiju šovu, kas atnesa viņam popularitāti pirms 40 gadiem. Jaunajā izrādē būs apvienots gan īpaši tai radīts jauns materiāls, gan daži no viņa slavenākajiem skečiem un skatītāju iemīļotākajiem tēliem.
Nākamgad Rovans Atkinsons būs skatāms uz Džilianas Linnas teātra skatuves Londonā. Turklāt Atkinsonam šī būs pirmā atgriešanās uz teātra skatuves vairāk nekā desmit gadu laikā. “Pagājuši jau 40 gadi, kopš pēdējo reizi Vestendā uzstājos ar komēdiju šovu, un nodomāju – būtu aizraujoši atkal izspēlēt skečus, ar kuriem savulaik viss sākās gan man, gan Ričardam Kērtisam un kuros dzima mani pazīstamākie tēli. Līdzās tiem būs arī daži pārsteigumi – īpaši šai izrādei radīts jauns materiāls,” atklāja aktieris.
Atkinsons kļuva pazīstams 20. gadsimta 70. gadu beigās, piedaloties BBC skeču šovā “Not the Nine O'Clock News”. Savukārt 80. gados viņš atveidoja galveno lomu vēsturiskajā parodijseriālā “Melnā čūska” (“Blackadder”). Atkinsons strauji iemantoja skatītāju atzinību, bet 90. gados kļuva slavens visā pasaulē, kad kopā ar domubiedriem radīja seriālu “Misters Bīns” un pats atveidoja tā galveno varoni – allaž neveiklās un absurdās situācijās nonākošo, lielākoties klusējošo Bīna kungu, kura bērnišķīgās izdarības kļuva par viņa vizītkarti.
Rovans Atkinsons mistera Bīna tēlā
Jaunajā izrādē “Rowan Live” Atkinsons atkal atgriezīsies pie skatītāju iemīļotajiem komēdiju tēliem, vienlaikus piedāvājot arī pilnīgi jaunus priekšnesumus. Tie tapuši kopā ar viņa ilggadējiem sadarbības partneriem – scenāristu Ričardu Kērtisu, komiķi Benu Eltonu un komponistu Hovardu Gudolu. Izrāde “Rowan Live” iecerēta kā atskats uz Atkinsona spožākajiem radošās karjeras mirkļiem. Džilianas Linnas teātrī Londonā paredzētas 30 izrādes, kas notiks no 8. februāra līdz 13. martam.
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Ar Kērtisu un Gudolu aktieris sadarbojas daudzus gadus. Viņš ar abiem iepazinās jau 20. gadsimta 70. gados, kad studēja Oksfordas Universitātē.
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Kērtiss kopā ar Atkinsonu strādājis pie “Mistera Bīna” un “Melnās čūskas”. Viņš ir arī godalgots scenārists, producents un režisors, kurš pazīstams ar tādām filmām kā “Tāda ir mīlestība” (“Love Actually”), “Notinghila” (“Notting Hill”) un “Četras kāzas un vienas bēres” (“Four Weddings and a Funeral”).
“Pirmo reizi redzēju Rovanu uz skatuves 1976. gadā – pirms 50 gadiem –, un mums visiem uzreiz bija skaidrs, ka mūsu priekšā ir unikāls talants, kāds sastopams varbūt reizi mūžā,” sacīja Kērtiss. “Piecdesmit gadus vēlāk, šovasar, mēs sākām veidot šo izrādi un izmēģinājām to nelielas auditorijas priekšā. Un bija skaidrs, ka Rovans nav zaudējis neko no sava skatuves valdzinājuma – viņa apbrīnojamā precizitāte un komiķa ģenialitāte joprojām ir tikpat spilgta kā agrāk.”
“Man ir milzīgs prieks un gods piedalīties izrādē, kurā skatītāji varēs redzēt pašu labāko no tā, ko Rovans spēj paveikt uz skatuves – viņa dažādās balsis, kustības, grimases un tēlus. Ceru, ka šī izrāde cilvēkiem sagādās daudz prieka,” piebilda Kērtiss.
Atkinsons uz Vestendas skatuves atgriezīsies pirmo reizi kopš 2013. gada, kad viņš spēlēja Saimona Greja godalgotās lugas “Quartermaine's Terms” atjaunotajā iestudējumā. Biļetes uz “Rowan Live” plašākai publikai pieejamas no 7. oktobra plkst. 12.00 izrādes oficiālajā tīmekļvietnē.