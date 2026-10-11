Vienu no zvaigznēm nogalināja: kas noticis ar populārā TV raidījuma “Ekstrēmās māju pārvērtības” dalībniekiem?
Foto: Archie Carpenter/UPI/Shutterstock/ Vida Press
Šovs “Ekstrēmās māju pārvērtības” savulaik iemantoja lielu skatītāju atsaucību arī Latvijā.
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Vienu no zvaigznēm nogalināja: kas noticis ar populārā TV raidījuma “Ekstrēmās māju pārvērtības” dalībniekiem?

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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2000. gados dažādi pārvērtību šovi piedzīvoja īstu uzplaukumu – televīzijā mainīja cilvēku garderobi, izskatu un pat dzīvesvietas. Viens no spilgtākajiem šī laikmeta raidījumiem bija “Ekstrēmās māju pārvērtības", ko savulaik varēja skatīties arī Latvijā.

Vienu no zvaigznēm nogalināja: kas noticis ar popu...

Katrā sērijā dizaineru, būvnieku un amatnieku komanda devās palīgā kādai ģimenei, kas bija nonākusi grūtībās, un pavisam īsā laikā tās mājokli pārvērta līdz nepazīšanai. Emocionālie stāsti, iespaidīgās pārvērtības un brīdis, kad ģimene pirmo reizi ieraudzīja savu jauno māju, šovu padarīja ārkārtīgi populāru.

Foto: Abc-Tv/Kobal/Shutterstock/ Vida Press
Tajs Peningtons šovā "Ekstrēmās māju pārvērtības".
Tajs Peningtons šovā "Ekstrēmās māju pārvērtības".

Raidījuma sākotnējā versija piedzīvoja deviņas sezonas, un daudzi tā dalībnieki kļuva par skatītāju iemīļotām televīzijas sejām. Taču kas ar viņiem notika pēc šova beigām? 

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