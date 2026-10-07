Viņš vienīgais izdzīvoja avārijā, kas laupīja princeses Diānas dzīvību - kā šodien dzīvo liktenīgās nakts miesassargs
1997. gada 31. augustā Parīzē notikusī autoavārija, kurā dzīvību zaudēja princese Diāna, satricināja visu pasauli. Kopā ar 36 gadus veco princesi bojā gāja arī viņas draugs Dodi al Fajeds un automašīnas vadītājs Anrī Pols. Vienīgais cilvēks, kurš smagajā avārijā izdzīvoja, bija Dodi miesassargs Trevors Rīss-Džounss, kurš liktenīgajā vakarā rūpējās arī par Diānas drošību.
Gandrīz trīs desmitgades pēc traģēdijas bijušais miesassargs dzīvo ļoti noslēgti un no sabiedrības uzmanības lielākoties izvairās.
2022. gadā Rīss-Džounss pirmo reizi pēc ilgāka pārtraukuma tika nofotografēts Šropšīrā Anglijā, kur viņš dzīvo kopā ar sievu Annu Skotu un abiem bērniem. Fotogrāfijās joprojām bija redzamas rētas, kas palikušas pēc smagajiem savainojumiem Parīzes avārijā.
Pēc darba attiecību pārtraukšanas ar al Fajedu ģimeni 1998. gadā Rīss-Džounss turpināja strādāt drošības jomā. Vēlāk viņš profesionāli izmantoja vārdu Trevors Rīss. Publiski pieejamajā profesionālajā profilā norādīts, ka viņš strādājis gan Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūrās, gan privātos uzņēmumos, bet vēlāk pievienojies farmācijas kompānijai “AstraZeneca”. Kopš 2019. gada viņš ieņēmis uzņēmuma globālās drošības vadītāja amatu.
Kāds Rīsam pietuvināts avots iepriekš stāstīja, ka viņš tagad dzīvojot mierīgu un neuzkrītošu dzīvi. Tomēr 1997. gada notikumu sekas neesot pazudušas – par piedzīvoto joprojām atgādina gan atmiņas, gan redzamās rētas. “Viņš necenšas piesaistīt sabiedrības uzmanību un par notikušo daudz nerunā. Viņš ir mēģinājis doties tālāk un turpināt savu dzīvi,” norādīja avots.
Rīsa-Džounsa izdzīvošana pēc avārijas tika uzskatīta par teju brīnumu. Viņš guva ļoti smagas galvas un krūškurvja traumas, desmit dienas atradās komā un slimnīcā kopumā pavadīja aptuveni mēnesi. Smago sejas savainojumu dēļ viņam bija nepieciešamas vairākas operācijas. Arī pats Rīss-Džounss vēlāk atzinis, ka, ieraugot avārijā sadragāto automašīnu, nespējis saprast, kā vispār varējis izdzīvot.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc traģēdijas viņu vajāja arī izdzīvojušā vainas izjūta. Intervijā vairākus mēnešus pēc notikušā viņš atzina, ka sākotnēji pat nav aptvēris, ka ir vienīgais no četriem automašīnā esošajiem cilvēkiem, kurš palicis dzīvs. “Man pat prātā neienāca, ka esmu vienīgais,” viņš savulaik stāstīja. Rīsam-Džounsam bijis grūti samierināties ar faktu, ka pārējie gājuši bojā, bet viņš izdzīvojis.
Tomēr turpmākajos gados bijušais miesassargs centies neļaut vienai traģiskai naktij kļūt par visas viņa dzīves definīciju.
“Es esmu kas vairāk nekā tikai autoavārija,” viņš savulaik izteicās vienā intervijā.
Kopš tā laika Rīss lielākoties turējies ārpus uzmanības centra, izveidojis ģimeni un turpinājis karjeru drošības nozarē, cenšoties dzīvot pēc iespējas parastāku dzīvi pēc notikuma, ar kuru viņa vārds sabiedrībā joprojām ir nesaraujami saistīts.