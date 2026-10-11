“Sprogainītei Sjū” jau 45! Kas notika ar bērnības kino zvaigzni un kur viņa ir šodien?
1991. gadā viņas sprogainie mati, platais smaids un nebēdnīgais raksturs iekaroja skatītāju simpātijas ģimenes filmā “Sprogainīte Sjū”. Tobrīd galvenās lomas atveidotājai Alisanai Porterei bija vien desmit gadu. Kopš filmas pirmizrādes pagājuši jau 35 gadi, un mazā kinozvaigzne pa šo laiku piedzīvojusi gan aiziešanu no aktiermākslas, gan smagu dzīves posmu, gan iespaidīgu atgriešanos uzmanības centrā.
Tieši “Sprogainīte Sjū” padarīja Alisanu Porteri slavenu
“Sprogainīte Sjū” ASV kinoteātros nonāca 1991. gada 25. oktobrī. Tā bija slavenā režisora un scenārista Džona Hjūza pēdējā filma, kuru viņš pats režisēja. Hjūzs kino vēsturē iegājis arī ar tādām filmām kā “Brokastu klubs”, “Aizliegtā brīvdiena” un scenāriju Ziemassvētku klasikai “Viens pats mājās”.
Filmā bezpajumtnieks Bils Densers, kuru atveido Džeimss Beluši, kopā ar mazo Sjū izdzīvo, īstenojot dažādas nevainīgas blēdības. Viņu dzīve mainās pēc iepazīšanās ar turīgu Čikāgas advokāti Greju Elisoni, kuru spēlē Kellija Linča.
Lai arī “Sprogainīte Sjū” nebija viens no 1991. gada milzīgākajiem grāvējiem, tomēr filma guva vērā ņemamus komerciālus panākumus. ASV kinoteātros tā nopelnīja aptuveni 33,7 miljonus ASV dolāru un gada kopējā kases ieņēmumu tabulā ierindojās ap 40. vietu.
Taču daudzviet pasaulē filmas dzīve turpinājās televīzijā un mājas video, bet Porteres izskats Sjū lomā kļuva par vienu no atpazīstamākajiem 90. gadu sākuma ģimenes kino tēliem.
Pēc “Sprogainītes Sjū” dzīve aizveda viņu citā virzienā
Patiesībā Portere izklaides industrijā nonāca ārkārtīgi agri. Jau piecu gadu vecumā viņa uzvarēja televīzijas talantu konkursā “Star Search” jauno vokālistu kategorijā. Pirms “Sprogainītes Sjū” viņa paguva parādīties arī filmās “Vecāku ādā”, “Stella” un “Līdz nāve mūs šķirs”.
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Tomēr pēc bērnībā gūtās slavas Portere pamazām attālinājās no kino. Pieaugot viņa arvien vairāk pievērsās tam, kas viņu bija interesējis jau pirms aktiermākslas, – mūzikai un muzikālajam teātrim. Viņa uzstājās Brodvejā, tostarp mūzikla “A Chorus Line” atjaunotajā iestudējumā, un vēlāk sāka izdot pati savu mūziku.
Portere nav slēpusi, ka jaunībā viņas dzīvē bijušas arī nopietnas problēmas ar alkoholu un narkotikām. Vēlāk viņa publiski pastāstīja par savu atkarību un norādīja, ka skaidrā dzīvo kopš 2007. gada.
Pēc ceturtdaļgadsimta viņa atkal iekaroja skatītāju sirdis
2016. gadā Portere pārsteidza amerikāņu skatītājus, piedaloties televīzijas šova “The Voice” desmitajā sezonā. Viņa nonāca Kristīnas Agileras komandā un galu galā uzvarēja visā konkursā.
Tādējādi sieviete, kuru miljoni joprojām atcerējās kā mazo Sprogainīti Sjū, pēc ceturtdaļgadsimta televīzijas auditorijai sevi no jauna pieteica pavisam citā ampluā.
Ko “Sprogainīte Sjū” dara šodien?
Šodien Alisanai Porterei ir jau 45 gadi, un viņa galvenokārt sevi pozicionē kā dziedātāju un dziesmu autori, nevis aktrisi. Turklāt tieši šobrīd viņas muzikālajā karjerā sācies jauns posms.
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2026. gada 18. septembrī Portere izdeva savu piekto studijas albumu ar nosaukumu “PORTER”. Desmit dziesmu albumā viņa pievēršas sievietes dzīvei, mātes lomai, pārmaiņām un sevis atrašanai pusmūžā.
Arī privātajā dzīvē Porterei daudz kas mainījies. Viņa ir trīs bērnu mamma, bet 2023. gadā apprecējās ar savu ilggadējo draugu un profesionālo dejotāju Džastinu de Veru.