Jaunu albumu "Nemainīgi mainīgs" klajā laiž pašmāju mūzikas grandi "Musiqq"
Viena no Latvijas klausītākajām un iemīļotākajām popmūzikas grupām "Musiqq" klausītāju vērtējumam nodod savu septīto studijas albumu "Nemainīgi mainīgs".
Jau 10. oktobrī grupa aicina uz vērienīgu albuma svinēšanas lielkoncertu "Xiaomi Arēnā". Albums “Nemainīgi mainīgs” apkopo pēdējā laika spilgtākos muzikālos meklējumus, atspoguļojot grupas briedumu un pastāvīgu vēlmi eksperimentēt ar jaunu skanējumu, vienlaikus saglabājot to melodisko kodolu, kas klausītājus uzrunājis jau vairāk nekā 18 gadu garumā. “Albuma nosaukums ir par mums pašiem un mūsu ceļu – cilvēks nepārtraukti aug, piedzīvo jaunas vēsmas un mainās, taču mūsu kodols un mīlestība pret patiesu mūziku paliek nemainīga. Šīs 10 dziesmas ir stāsts par to, kur mēs kā grupa atrodamies šodien,” atklāj Marats Ogļezņevs.
Kopumā albumā ietvertas 10 dziesmas. Tajā iekļauti gan klausītāju un radio topos jau iemīļotie singli - “Nākamā vasara” un “Tu zini mani no galvas”, kas veidots kopā ar dziedātāju Tikasha Sakama, - un vēl astoņas nedzirdētas dziesmas. Tikai dažas dienas pēc albuma iznākšanas – 10. oktobrī – “Musiqq” kāps uz lielākās iekštelpu skatuves Latvijā. Grupas koncerts būs ne vien jaunā albuma oficiālā prezentācija un svinības, bet arī muzikāls ceļojums cauri grupas spilgtākajiem hitiem. Gaidāms vizuāli vērienīgs šovs ar dzīvu un īstu klātienes sajūtu! Vakaru iesāks īpašie viesi Tikasha Sakama un Justs.
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