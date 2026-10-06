Ņujorkas rūdījums un Latvijas restorānu pieredze - ar jaunu sezonu atgriežas kulinārijas šovs "Šefpavāru līga"
No oktobra vidus sestdienu vakaros "TV3" ēterā būs skatāma kulinārijas šova "Šefpavāru līga" otrā sezona.
Desmit nedēļu garumā skatītāji varēs sekot līdzi divpadsmit Latvijā iecienītu restorānu un kafejnīcu šefpavāru cīņai par čempiona titulu un galveno balvu - 3000 eiro. Otrajā sezonā aci pret aci satiksies pavāri ar dažādu pieredzi, ambīcijām un kulināro rokrakstu. Uz uzvaru pretendēs gan pavārs, kurš strādā Ņujorkā, gan starptautisku konkursu dalībnieki un TV kulinārā šova uzvarētājs. Sacensībās atgriezīsies arī pirmās sezonas favorīts, savukārt pieredzējušajiem meistariem izaicinājumu metīs vairāki jaunās paaudzes talanti, kuri gatavi sevi pierādīt profesionāļu konkurencē.
Dalībniekus gaida četras pārbaudījumu kārtas, kurās nāksies pierādīt ne vien meistarību, bet arī spēju pārspēt pašiem sevi. Izšķiroša būs radošā drosme, precizitāte un prasme ātri pielāgoties negaidītiem pavērsieniem. Katrs uzdevums vai nu tuvinās finālam, vai maksās vietu labāko līgā.
Arī šajā sezonā dalībnieku sniegumu vērtēs skatītājiem pazīstamā žūrija - ēdiena kultūras pētniece un dzīvesstila eksperte Madara Biedriņa, kā arī šefpavāri Māris Jansons un Kristaps Sīlis. “Šefpavāru līgas” otrajā sezonā spēkiem mērosies dažādu paaudžu pavāri. Starp viņiem būs Oskars Ruģelis, pavārs, kurš strādā Ņujorkas restorānā "Daniel" un vēlas parādīt, ko iespējams radīt ar Latvijas produktiem, kā arī Dinārs Zvidriņš no restorāna "Entresol", kurš pārstāvējis Latviju prestižajā starptautiskajā konkursā "Bocuse d'Or". Uz titulu pretendēs restorāna "Naples" šefpavārs Nauris Salenieks, divkārtējs konkursa "Latvijas gada pavārs" sudraba medaļnieks, un "Koya" šefpavārs Kristaps Sarma, kurš jau uzvarējis TV šovā "Grieķijas brīvdienas".
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Konkurenci viņiem sastādīs gastronomijas zīmola "Table 9" dibinātāja un "Unagi Inu" šefpavāre Margarita Daniščuka, "3 pavāru restorāna" šefpavārs Pāvels Skopa, "Orca Vision" šefpavārs Dmitrijs Redenka un "Maijas brasērijas" galvenais pavārs Andrejs Šuļgintovskis. Andrejs ir pirmās sezonas pusfinālists, kurš līgā atgriežas ar lielāku profesionālo rūdijumu. Uz augstāko vietu līgā tēmēs arī "B7" pavārs Nils Ģēvele ar prāvu konkursu bagāžu, "La Kanna" šefpavārs Gatis Silputniņš, "Wine Collectors" pavārs Roberts Paulāns un "Pasiekstes vējdzirnavu" šefpavārs Elvis Rībens, kurš vēlas apliecināt, ka izcila gastronomija rodama arī ārpus lielajām pilsētām.
"Šefpavāru līga 2" pārbaudīs dalībnieku meistarību, izdomu un cīņas azartu. No 17. oktobra katru sestdienu pulksten 18.20 "TV3" skatītāji varēs ielūkoties pavārmākslas aizkulisēs un uzzināt, kurš būs otrās sezonas čempions.