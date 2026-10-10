65 gadi kopš filmas “Brokastis pie Tifānija”: pārsteidzoši fakti par leģendāro kino klasiku
Šonedēļ aprit 65 gadi kopš uz ekrāniem nonāca viena no Holivudas atpazīstamākajām romantiskajām filmām – “Brokastis pie Tifānija” (“Breakfast at Tiffany’s”). Bleika Edvardsa režisētā filma pirmizrādi piedzīvoja 1961. gadā un gadu gaitā kļuvusi par īstu kino klasiku, bet Odrijas Hepbernas atveidotā Holija Golaitlija – par vienu no ikoniskākajiem tēliem kino vēsturē.
Filmas centrā ir jaunais rakstnieks Pols, kurš pārceļas uz jaunu dzīvokli Ņujorkā un tur iepazīstas ar savu apburošo kaimiņieni Holiju. Pols drīz vien zaudē sirdi skaistās un neprognozējamās sievietes dēļ, kura viņu nepārtraukti pārsteidz ar savu ekstravaganto dzīvesveidu, ekscentriskumu un vēlmi saglabāt brīvību – nevienam nepiederēt un līdz ar to arī neiemīlēties.
Odrija Hepberna leģendārajā filmā "Brokastis pie "Tifānija""
Filmas pamatā ir amerikāņu rakstnieka Trūmena Kapotes 1958. gadā izdotā novele “Brokastis pie Tifānija”, bet galvenajās lomās redzami Odrija Hepberna un Džordžs Pepards.
Nu jau par kulta klasiku uzskatāmā “Brokastis pie Tifānija” kļuva ne tikai par skatītāju iemīļotu filmu, bet arī guva ievērojamus profesionālus panākumus. Tā tika nominēta piecām Amerikas Kinoakadēmijas balvām un ieguva divus “Oskarus” – par labāko oriģinālmūziku un labāko oriģināldziesmu “Moon River”, kuras mūzikas autors bija Henrijs Mančīni.
Ar laiku filmas ietekme pārsniegusi pašu kino – Hepbernas melnā kleita, pērļu rotas, augstā frizūra un aina pie “Tiffany & Co.” skatloga kļuvušas par neatņemamu populārās kultūras sastāvdaļu. Arī vairāk nekā sešas desmitgades vēlāk “Brokastis pie Tifānija” joprojām tiek uzskatīta par vienu no slavenākajām 20. gadsimta Holivudas filmām.
Taču aiz elegantajiem tērpiem un romantiskas slēpjas ne viens vien interesants un pārsteidzošs stāsts. Filmas 65. jubilejā ieskatīsimies mazāk zināmos faktos par “Brokastis pie Tifānija”.