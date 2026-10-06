Pēc gandrīz 40 gadiem atgriežas “Gremlini” - top leģendārās filmas trešā daļa
Gandrīz četras desmitgades pēc iepriekšējās filmas iznākšanas uz kinoekrāniem atgriezīsies leģendārie “Gremlini”.
“Warner Bros.” gatavo kulta šausmu komēdijas trešo daļu “Gremlins 3”, kuras tapšanā iesaistījušies arī ar oriģinālajām filmām cieši saistīti kino industrijas grandi. Sākotnēji bija paredzēts, ka “Gremlins 3” pirmizrādi piedzīvos 2027. gada 19. novembrī, taču “Warner Bros.” tagad filmu pārcēlusi uz 2028. gada 6. oktobri.
Par trešās filmas tapšanu “Warner Bros. Discovery” vadītājs Deivids Zaslavs pirmo reizi oficiāli paziņoja jau pērn, taču šogad klajā nākušas jaunas detaļas par gaidāmo projektu.
Pie jaunās filmas kā izpildproducents atgriezīsies Stīvens Spīlbergs, kurš bija izpildproducents arī 1984. gada oriģinālajai filmai. Savukārt “Viens pats mājās” un pirmo divu “Harija Potera” filmu režisors Kriss Kolambuss, kurš sarakstīja pirmās “Gremlinu” filmas scenāriju, šoreiz ieņems gan režisora, gan producenta krēslu.
Filmas scenāriju raksta Hanna Marksa, balstoties uz Kolumbusa, Zaka Lipovska un Ādama Steina sākotnēji izstrādāto versiju. Pagaidām filmas veidotāji neatklāj ne oficiālo nosaukumu, ne sižeta detaļas, ne arī aktieru sastāvu.
Pirmā filma “Gremlins” iznāca 1984. gadā. Tās centrā bija jaunietis Billijs, kurš dāvanā saņēma piemīlīgu un noslēpumainu radījumu – mogvaju vārdā Gizmo. Taču jaunajam mājdzīvniekam bija vairāki ļoti svarīgi kopšanas noteikumi – to nedrīkstēja samērcēt un nekādā gadījumā nedrīkstēja barot pēc pusnakts. Protams, noteikumi tika pārkāpti, un drīz vien mazpilsētu pārņēma nekontrolējamu un postošu gremlinu bars.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Filma kļuva par milzīgu kases hitu. Ar aptuveni 11 miljonu ASV dolāru budžetu tā visā pasaulē nopelnīja aptuveni 212 miljonus ASV dolāru.
1990. gadā sekoja turpinājums “Gremlini 2”. Lai gan tas komerciāli nebija tik veiksmīgs un kinoteātros nopelnīja aptuveni 41 miljonu ASV dolāru, gadu gaitā filma ieguvusi kulta statusu.
Kopš otrās filmas iznākšanas būs pagājuši jau 38 gadi, kad “Gremlini” 2028. gadā atkal nonāks uz lielā ekrāna. Paziņojot par trešās daļas tapšanu, “Warner Bros. Pictures” attīstības un ražošanas prezidents Džesijs Ērmans uzsvēra, ka reti kurš kino zīmols esot tik iemīļots un atpazīstams kā “Gremlini”.
Studija cer ar jauno filmu uzrunāt gan tos skatītājus, kuri ar Gizmo un gremliniem uzauguši, gan pavisam jaunu paaudzi.