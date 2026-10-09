Seriāla “Mežonīgā kaķe” zvaigznei jau 50! Kā šodien dzīvo skatītāju iemīļotā Rosaura
Savulaik viņas un Mario Simarro atveidoto Rosauras un Luisa Mario mīlasstāstu aizrautīgi vēroja telenoveļu cienītāji visā pasaulē, tostarp Latvijā. Kopš seriāla “Mežonīgā kaķe” tapšanas pagājuši vairāk nekā 20 gadi, taču tā galvenās lomas atveidotāja Marlēna Favela no televīzijas nav pazudusi. Savos 50 gados slavenā meksikāņu aktrise turpina aktīvi filmēties.
Latvijas skatītāji Favelu varētu atcerēties ne tikai kā temperamentīgo Rosauru no telenoveles “Mežonīgā kaķe”. Savulaik Latvijā demonstrēti vairāki seriāli ar viņas dalību, tostarp “Spītējot liktenim”, “Svešiniece”, “Rūbija”, “Starp mīlu un naidu”, “Zorro: zobens un roze”, “Mantojuma lāsts” un “Drosme mīlēt”.
Taču viņas slavenākā loma daudziem joprojām saistās tieši ar 2002. gada telenoveli “Mežonīgā kaķe”, kurā Favela atveidoja Rosauru Riosu – nabadzīgu, bet spītīgu jaunu sievieti, kuras dzīve mainījās pēc iepazīšanās ar turīgo Luisu Mario Arismendi, kuru atveidoja Mario Simarro.
Arī pēc “Mežonīgās kaķes” Favela saglabājusi stabilu vietu Latīņamerikas televīzijā. Pēdējos gados viņa filmējusies tādās telenovelēs kā “La Desalmada”, “El amor invencible”, “El Maleficio”, bet 2025. gadā atveidoja Deboru Mendesu seriālā “Me atrevo a amarte”.
Savukārt 2026. gadā aktrise redzama jaunajā telenovelē “El Renacer de Luna”, kur viņai uzticēta viena no stāsta centrālajām ļaundarēm – Dalila Mondragona. Favela pati atzinusi, ka izbauda iespēju spēlēt sarežģītu ļaundari un ka tieši šādi tēli telenovelēm piešķir nepieciešamo asumu.
Šā gada augustā Favela nosvinēja savu 50. dzimšanas dienu. Paralēli filmēšanai aktrise vairākus gadus darbojusies arī uzņēmējdarbībā – viņa veidojusi savu apģērbu zīmolu, bet ar meitu saistīts arī bērnu modes zīmols “Bella Seely”.
Aktrises privātajā dzīvē galvenā vieta šobrīd ir viņas sešus gadus vecajai meitai Bellai, kura piedzima Favelas laulībā ar austrāliešu uzņēmēju Džordžu Sīliju. Pāris izšķīrās 2020. gadā. Favela vairākkārt uzsvērusi, ka, lai arī darbs viņai ir svarīgs, meita ir viņas prioritāte. Pēdējā laikā aktrise arī kļuvusi piesardzīgāka, runājot par Bellas privāto dzīvi, un norādījusi, ka nevēlas publiski apspriest bērna attiecības ar tēvu.
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2025. gadā Favela bija atklājusi, ka viņas dzīvē ienācis jauns vīrietis, kura identitāti viņa neatklāja. Tomēr šā gada jūnijā aktrise paziņoja, ka attiecības ir beigušās un viņa atkal ir brīva. Par šķiršanos Favela izteicās mierīgi, norādot, ka dzīvē reizēm cilvēks ir attiecībās, bet reizēm – viens, un ir jāturpina iet uz priekšu.