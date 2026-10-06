Bijušais princis Endrū tiesā apstrīd policijas rīcību saistībā ar viņa aizturēšanu
Lielbritānijas karaļa Čārlza III jaunākais brālis Endrū Mauntbatens-Vindzors vērsies tiesā, apstrīdot kratīšanas orderu likumību, kas tika izmantoti pirms viņa aizturēšanas šā gada februārī.
Bijušais Jorkas hercogs ir saņēmis atļauju lūgt tiesai pārbaudīt, vai Temzas ielejas policija rīkojusies likumīgi, veicot kratīšanas ar viņu saistītajos īpašumos. Endrū vēlas panākt, lai kratīšanas orderi tiktu atcelti.
Privāta Augstās tiesas sēde paredzēta ceturtdien, 8. oktobrī. Tajā cita starpā tiks skatīts policijas lūgums ierobežot sabiedrības piekļuvi atsevišķiem ar lietu saistītajiem tiesas dokumentiem.
Mauntbatens-Vindzors tika aizturēts 19. februārī, savā 66. dzimšanas dienā, aizdomās par amatpersonas pārkāpumiem. Viņš vairākas stundas tika pratināts policijas iecirknī Norfolkā, bet vēlāk atbrīvots. Apsūdzības viņam līdz šim nav izvirzītas, un izmeklēšana turpinās.
Izmeklēšana saistīta ar aizdomām, ka Endrū, laikā no 2001. līdz 2011. gadam pildot Lielbritānijas īpašā pārstāvja starptautiskās tirdzniecības jautājumos pienākumus, varētu būt nodevis konfidenciālu valdības informāciju notiesātajam dzimumnoziedzniekam Džefrijam Epstīnam. Endrū jebkādu pārkāpumu noliedz un iepriekš paudis nožēlu par savu draudzību ar Epstīnu.
Policija februārī pārmeklēja Endrū dzīvesvietu karaļa Sandringemas īpašumā, kā arī viņa agrāko rezidenci “Royal Lodge” Vindzorā. Tieši šo kratīšanu veikšanai izsniegto orderu likumību viņš tagad cenšas apstrīdēt tiesā.
Temzas ielejas policija apstiprinājusi, ka turpinās izmeklēšana par iespējamiem amatpersonas pārkāpumiem un vienlaikus notiek tiesvedība saistībā ar iepriekš saņemtajiem kratīšanas orderiem. Plašākus komentārus policija pašlaik nesniedz.
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Endrū no oficiālo karaliskās ģimenes pienākumu pildīšanas atkāpās jau 2019. gadā pēc skandāla saistībā ar viņa attiecībām ar Epstīnu. Savukārt 2025. gada oktobrī karalis Čārlzs III viņam atņēma atlikušos titulus un apbalvojumus.